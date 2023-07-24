皇后區地鐵又見色狼 警方緝兇

警方日前公布一強行觸摸女子臀部的男嫌照片，呼籲民眾提供線索。(市警提供)

紐約市皇后區 地鐵又現色狼，一男嫌光天化日之下摸女子臀部，被發現後倉皇竄逃；警方日前公布該男嫌照片，呼籲民眾提供線索。

根據市警，18日上午約11時40分，在皇后區傑克森高地／羅斯福大道(Jackson Heights／Roosevelt Ave.)的地鐵站 台處，該男嫌從背後鬼祟靠近一21歲的女子，然後強行抓住女子臀部，被發現後從站台逃竄到地鐵的中間層。該事件沒有造成人員受傷。

警方表示，截至23日，該名嫌犯仍在逃，並公布了男嫌照片，呼籲知情民眾提供線索。該嫌犯被描述為一名膚色黝黑的男性，身高約5呎8吋，40歲左右，黑頭發，棕色眼睛，最後一次出現時穿著白色t恤，黑色褲子和白色拖鞋，背著一個行李袋。

有線索的民眾可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestoppers.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

本月9日，曼哈頓地鐵也發生一起性侵 案件，一名29歲的女性在地鐵J線錢伯斯街站(Chamber St.)中，遭到一名男子試圖性侵，男子露出下體強迫受害人替他口交，更試圖脫去她的衣物，所幸受害人在掙扎後成功逃脫。