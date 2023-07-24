BQE下移民帳篷清除 才一天又遷回

移民在BQE下搭帳篷生活，被警察和清潔局拆除後，不到一天再次返回。(市長辦公室提供)

警察和清潔局工人21日(周五)清除了布碌崙 (布魯克林)-皇后區高速公路(BQE)下的臨時移民 帳篷不到一天，22日(周六)又有更多移民回到原地搭帳篷。

市府此前出台一項針對庇護 客的新政策，要求庇護客在安置所住60天後，需要搬出安置所另找住處或再次申請庇護所，目的是給新抵達紐約的庇護客騰出更多空間。這也導致一些新移民處於無家可歸的狀況。

警察和清潔局工人接到舉報後，於21日上午趕到位於布碌崙克林頓小丘(Clinton Hill)豪爾街( Hall Street)交帕克大道(Park Avenue)附近的一個停車場，清理了在車輛之間非法搭建的帳篷，還扔掉了食物、水、衣服等個人用品。清理了臨時帳篷之後，一輛黑色箱型車將十幾名移民載離停車場。

不過，十幾名移民周六又回到這個停車場。他們稱，這個地方比他們原來住的布朗士區霍爾街47號的庇護所更安全。一名36歲的秘魯移民說，庇護所很危險，有人帶槍、抽菸、喝酒，雖然他們不想住在帳篷裡，但帳篷比庇護所好。

據報導，因為打架等各種原因，有一部分移民被霍爾街庇護所趕了出來。這些人接著就在停車場搭了三個帳篷，找來了一塊大油布和多個床墊；這名秘魯移民說，他後悔來美國。他說這裡太可怕了，他從沒想過會住在這樣的地方，「我在自己的國家有一棟很好的房子」。

周圍的居民也抱怨說，數十名移民還在附近的兒童遊樂場喝酒、抽菸，並在周圍的街道上閒逛；目前，紐約市的遊民所人口已經超過10萬3000人，其中有超過5萬3000人是去年春天以來抵達紐約的庇護客。