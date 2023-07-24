皇后區沿水地區住宅 詢問度激增

長島市由於比鄰曼哈頓，新型公寓林立、設施齊全，最受房客們的歡迎。(本報檔案照)

一份最新的地產報告顯示，皇后區 沿水地區公寓的租房及買房市場問詢火爆，成為全市需求最大的住宅地段之一，而長島市 由於比鄰曼哈頓，新型公寓林立、設施齊全，最受房客們的歡迎。

根據租房信息平台StreetEasy發布的最新報告，皇后區的沿水地區由於房價較低，往來曼哈頓通勤便利，已成為租戶及買家的首選，此外，在房源有限及買房租房需求水漲船高的大背景下，高預算買家之間的競爭也在加劇，他們也同樣轉而問詢皇后區及布碌崙 (布魯克林)沿水地區的住宅。

報告顯示，儘管布碌崙威廉斯堡(Williamsburg)地區共有公寓(condo)的市場需求為全市最大，今年上半年的購房諮詢人數比2019年同期增長64.4%，然而皇后區的水濱地區的問詢度也在激增，想要購置共有公寓的諮詢人數也比2019年同期增長35%。

報告還指，長島市則為其中最受歡迎的地段，今年6月，其共有公寓的房價中位數為120萬元，與一年前持平，長島市的房屋銷售天數中位數為42天，要比皇后區的平均銷售天數快27天。

長島市林立的新型公寓及其所帶的便利設施，則為吸引房客的主因之一，根據報告，今年的銷售市場上，近三分之二、約64%的長島市公寓在2019年後建造。

此外，長島市也是最受租戶歡迎的街區之一。而在5月，皇后區也首度超過布碌崙，成為全市最具競爭力的租房市場。西北皇后區的長島市、阿斯托利亞(Astoria)、以及陽邊(Sunnyside)都表現強勁，租客的問詢度極增，租金也破紀錄地上漲，在5月，長島市、阿斯托利亞、及陽邊的租金中位數，已分別漲至4259、2750、以及2455元。