福州青年會華埠「開放麥」 為閩劇團募款

「福州青年會」在華埠中心區舉辦街頭「開放麥」，幫助美東閩劇團向英文世界尋求捐款。(記者許君達╱攝影)

美國華人 青年組織「福州青年會」(Fuzhou America)23日中午在曼哈頓華埠 的披露街(Pell St.)搭台舉辦「開放麥」(open mic)活動，向外界展示福州裔青年世代華人的風貌，同時也為華埠的閩劇團募捐。活動吸引不少遊客和社區居民駐足圍觀，現場人氣旺盛。

這是「福州青年會」成立以來第一次在華埠舉辦大規模的線下活動。雖然名為「開放麥」，但與專業的小劇場站立喜劇(stand-up comedy)有所不同，表演內容涵蓋歌舞、詩朗誦、阿卡貝拉演唱、器樂表演甚至功夫展示，表演者沒有拘束，盡情且自信地展示自己的各種才藝，整個場面更像一場街頭派對。

「福州青年會」發起人曹軒菘介紹，組織成立於2019年4月，成立的初衷是因為他發現很多福州人家庭到了美國大城市落地生根後，逐漸遷移至外州甚至偏遠地區經營中餐館等生意，他們的子女在家庭之外無法接觸到熟悉的社群，因此希望幫助有著相似家庭背景的福州裔同齡人建立聯繫。目前，該組織在全美設有八個分會，組織型態較為鬆散，但每個分會的最低目標是每月組織一次線下會面活動，以利交流。

曹軒菘說，參加表演的除了青年會成員外，也有成員各自帶著他們的朋友前來助興，因此並非僅有福州人後代，也有韓裔 甚至非洲裔青年共同參與。他表示，在華裔家庭中，第一代移民與他們的後代之間存在溝通障礙是難以避免的問題，他們一直在思考能用何種方式縮小這種由文化背景造成的鴻溝。

在每個節目之間，主持人都會上台鼓勵觀眾為美東閩劇團捐款。劇團團長陳元唐和副團長陳榕兵表示，劇團主要依靠團員和社區的捐贈維持運營，財政壓力一直存在，因此，雖然不太理解年輕人表演的都是什麼，但對他們幫助劇團宣傳和募捐的行動感到非常感動和感激。