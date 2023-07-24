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州府徹查鉛皮電纜 排除鉛害危險

記者和釗宇╱紐約報導
州長霍楚20日責成州府相關部門對全州鉛皮電纜情況進行調查，研究是否對社區造成可能存在的鉛污染。(州長辦公室提供)
州長霍楚20日責成州府相關部門對全州鉛皮電纜情況進行調查，研究是否對社區造成可能存在的鉛污染。(州長辦公室提供)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，責成州府相關部門對全州鉛皮電纜情況進行調查，研究是否對社區造成可能存在的鉛汙染。

華爾街日報此前報導，許多電信公司數十年前曾經在全美範圍內廢棄不少鉛皮電纜網路，有的電纜位於地表，甚至有電纜埋在水中，可能是各地鉛害事件的潛在原因。

霍楚表示，「保護紐約民眾的健康和安全是州府的首要目標，我們正用所有手段確保社區免受傷害；鉛皮電纜對紐約社區的健康造成了嚴重威脅，我已責成相關部門立刻展開全面調查，我們將讓電信公司負起責任，迅速行動解決問題。」

根據州府指示，州公共服務聽和環境保護廳本周已經致信全州246個在州內設有設備的電信供應商，要求查看商家的鉛皮電纜庫存紀錄以及是否仍在使用；環保廳核衛生廳還將派出工作組，前往被華爾街日報點名的達切斯郡(Dutchess County)維平哥斯瀑布村(Wappingers Falls)檢測土壤，報導顯示該地一處遊樂場下方鋪有電纜，周邊土壤鉛含量較高。

專家表示，鉛元素對人體有害，尤其是對兒童，體內鉛含量過高可能造成腦損傷和各種發育問題；目前，輸水管、牆壁塗料和汽油中的鉛問題已經得到關注，各級政府多年來一直在努力解決鉛害；「紐約市終結鉛害聯盟」(New York City Coalition to End Lead Poisoning)此前公布報告稱，紐約市估計有90萬戶人家仍使用鉛製輸水管飲水。

然而，電纜中的鉛害一直未收到關注，電信公司在知情的情況下也從未採取措施；自華爾街日報公布報導以來，威瑞森(Verizon)和AT&T公司股價大跌。

華爾街 紐約市 霍楚

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