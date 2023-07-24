研究：2050年法拉盛、大學點淪洪災區

研究顯示，如果氣候變化造成海平面上升的趨勢不變，包括多個亞裔社區在內的紐約市水邊地區將淪為洪災區。(Climate Central網站截圖)

紐約上州哈德遜河谷地區此前遭遇洪水 、造成人員傷亡以及鐵路中斷，研究者預測，隨著氣候變化的加劇，類似的洪水將愈來愈普遍。研究顯示，如果氣候變化造成海平面上升的趨勢不變，包括多個亞裔社區在內的紐約市 水邊地區將淪為洪災區。

科學模型顯示，氣候暖化會使大氣儲存更多水分，因而導致更多更強烈的降水。大氣層每升高1攝氏度(華氏1.8度)，就會增加7%的水汽。

根據研究機構「以氣候為中心」(Climate Central)開發的全球海岸威脅檢視工具的數據，在環境污染和氣候變化未加節制的情況下，紐約市內的長島市 (Long Island City)沿海、布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)海岸地區、牙買加灣周邊以及拉瓜地亞機場等地的地面到2030年將降至年度洪水水線之下，意味著只要逢暴雨，這些地方就有很大可能會遭遇洪災侵襲。

如果環境破壞的趨勢不變，到2050年，曼哈頓兩橋社區、下東城、金融區的東河沿岸，以及康尼島、法拉盛和大學點(College Point)等地的濱海地區也都會淪為洪災高發區。此外，位於紐約市範圍外、但有大量華人聚居的小頸(Little Neck)和大頸(Great Neck)也一直都屬於易澇區域。

研究還顯示，如果遭遇「百年一遇」級別的水災，平日保護嚴密、受水患影響較小的曼哈頓島沿海地帶也難逃淪陷的命運，其中尤以華埠所在的下城為甚。到2030年，若遇到百年一遇水災衝擊，長島市、紅鉤、法拉盛、大學點將會遭遇大範圍的洪澇淹沒。