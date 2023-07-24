我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白俄總統：瓦格納傭兵迫不及待進攻波蘭 「想去華沙走走」

通膨影響？好市多烤雞大賣 還要排隊才能買

研究：2050年法拉盛、大學點淪洪災區

記者許君達╱紐約報導
研究顯示，如果氣候變化造成海平面上升的趨勢不變，包括多個亞裔社區在內的紐約市水邊地區將淪為洪災區。(Climate Central網站截圖)
研究顯示，如果氣候變化造成海平面上升的趨勢不變，包括多個亞裔社區在內的紐約市水邊地區將淪為洪災區。(Climate Central網站截圖)

紐約上州哈德遜河谷地區此前遭遇洪水、造成人員傷亡以及鐵路中斷，研究者預測，隨著氣候變化的加劇，類似的洪水將愈來愈普遍。研究顯示，如果氣候變化造成海平面上升的趨勢不變，包括多個亞裔社區在內的紐約市水邊地區將淪為洪災區。

科學模型顯示，氣候暖化會使大氣儲存更多水分，因而導致更多更強烈的降水。大氣層每升高1攝氏度(華氏1.8度)，就會增加7%的水汽。

根據研究機構「以氣候為中心」(Climate Central)開發的全球海岸威脅檢視工具的數據，在環境污染和氣候變化未加節制的情況下，紐約市內的長島市(Long Island City)沿海、布碌崙(布魯克林)紅鉤(Red Hook)海岸地區、牙買加灣周邊以及拉瓜地亞機場等地的地面到2030年將降至年度洪水水線之下，意味著只要逢暴雨，這些地方就有很大可能會遭遇洪災侵襲。

如果環境破壞的趨勢不變，到2050年，曼哈頓兩橋社區、下東城、金融區的東河沿岸，以及康尼島、法拉盛和大學點(College Point)等地的濱海地區也都會淪為洪災高發區。此外，位於紐約市範圍外、但有大量華人聚居的小頸(Little Neck)和大頸(Great Neck)也一直都屬於易澇區域。

研究還顯示，如果遭遇「百年一遇」級別的水災，平日保護嚴密、受水患影響較小的曼哈頓島沿海地帶也難逃淪陷的命運，其中尤以華埠所在的下城為甚。到2030年，若遇到百年一遇水災衝擊，長島市、紅鉤、法拉盛、大學點將會遭遇大範圍的洪澇淹沒。

長島市 洪水 紐約市

上一則

BQE下移民帳篷清除 才一天又遷回

下一則

曼哈頓大橋10車追尾 14人受傷

延伸閱讀

老人易中暑 醫生：華氏90度就應開空調

老人易中暑 醫生：華氏90度就應開空調
白育青贏得初選 將參與第20選區市議員普選

白育青贏得初選 將參與第20選區市議員普選
醫生首次參政 王紹權參選州眾議員

醫生首次參政 王紹權參選州眾議員
客家會館鄉親 疫後首度聯歡

客家會館鄉親 疫後首度聯歡

熱門新聞

男子開始向王女士介紹虛擬貨幣投資。(受害者提供)

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

2023-07-23 12:46
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45

超人氣

更多 >
加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內

加州女用丈夫好市多會員卡結帳 被終身禁止入內
華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄

華婦遇「殺豬盤」…紐約男認乾姐 騙走140萬積蓄
倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金

倫敦11歲香港移民男童IQ162 勝愛因斯坦、霍金
12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」

12星座夏天好運行動 水瓶跨第一步、這星座「遇貴人扭轉人生」
恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因