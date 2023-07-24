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市警新設調查小組 應對汽車盜竊激增

記者劉梓祁╱紐約報導
市警將成立新小隊以應對汽車盗竊激增。（取自市交通局）
市警將成立新小隊以應對汽車盗竊激增。（取自市交通局）

市警數據顯示，今年上半年紐約市內罪案數量呈上漲趨勢，並在早前召開的第二季犯罪統計通報會中表示，汽車重竊案(GLA)有約1000起；針對日漸頻繁的車輛盜竊，警方表示將在重點區域成立新調查小組，其中包括大量華人居住的皇后區

根據最新統計，紐約市今年機動車盜竊案件數量大幅增加，與2019年同期相比增長350％，較去年同期增長18％。在月初通報會上，市警犯罪控制策略長李佩特里(Michael LiPetri)總結指，早前起亞(Kia)和現代(Hyundai)汽車的大面積軟體漏洞為誘因之一。市警巡邏長切爾(John Chell)近日表示，將由新晉探員組成新調查組，在盜車案件增長最快區域內處理案件。

市警汽車犯罪部門探員凱利(Tom Kelly)說，汽車盜竊案的最大增長出現在皇后區北部(Queens North)及布朗士區，因此本部門將成立新團隊並配備新調查人員，專門處理該區域的車輛盜竊事件。他將汽車盜竊形容為一場「速度遊戲」，因現場抓獲嫌犯存在難度。

早前兩家廠商的漏洞，使盜竊者能夠在不到90秒的時間內將車輛盜走，但在引來包括紐約市在內的多地政府集體提訴後，兩方達成金額超過2億元的和解協議。

切爾還說，新小組的成員將著手調查類似案件，為地方檢察官提供最有利的證據，將偷盜汽車的慣犯繩之以法。數據顯示，包括華人社區法拉盛在內的皇后區北部，今年至今已發生1234起車輛盜竊案，較去年同期增加一倍有餘。

紐約市 皇后區 華人

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