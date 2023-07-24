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紐約市水利基建資金 孟昭文:太少

記者鄭怡嫣╱紐約報導
維樂貴絲。(取自眾院官網)
維樂貴絲。(取自眾院官網)

孟昭文等三名紐約州國會眾議員近日聯合發文，表示紐約市雖占全州44%的人口，然而在水利基礎建設方面，卻僅得到紐約州下放6%的相關聯邦撥款，呼籲州府為紐約市分配更多水利基建資金，幫助建設及翻新下水道與汙水處理系統，解決洪澇等氣候環境問題。

三位國會議員孟昭文、維樂貴絲(Nydia Velázquez)、以及瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近日共同著文，指紐約市雖占全州總人口44%，支付全州總稅收的62%，且還包含全州59%的貧困社區，但所拿到的水利基金分配卻不成比例地少。

她們舉例，拜登签署的聯邦基建法案，為水利相關基建項目共提供500億元資金， 然而州府在收到聯邦相關撥款後，卻根據自身規定，僅下放給紐約市6%的資金，而紐約州的清潔水基建法案(Clean Water Infrastructure Act)，紐約市所獲得的撥款也不足10%。

「這些資金上限並非聯邦敲定」孟昭文在文中說，規定為紐約州自身創建，且在任何時候均可在州的層面修訂，她呼籲紐約州府解除上限規定，為紐約市公平分配更多水利建設撥款。

她們表示，紐約市深受氣候及環境危機影響，少數族裔及貧困社區尤甚，而若收到更多水利基建撥款，便可帶來「畫時代」的變革，資金可用於防止汙水進入布碌崙(布魯克林)瓦納斯運河(Gowanus Canal)，升級布朗士杭特點(Hunts Point)的廢水處理設施，並在易受洪水及颶風影響的皇后區及史泰登島東岸地區，加強相關防洪措施。

她們還說，這筆資金還可幫助支付造價12億元的紐約上州新供水管道，以及設於布碌崙與皇后區、造價4億元的全市第三條供水道，確保紐約市飲用水供水持續穩定的同時，也為市民們降低水費。

瑪麗奧。(取自眾院官網)
瑪麗奧。(取自眾院官網)
孟昭文、維樂貴絲和瑪麗奧著文呼籲州府為紐約市分配更多水利建設金。(取自眾院官網)
孟昭文、維樂貴絲和瑪麗奧著文呼籲州府為紐約市分配更多水利建設金。(取自眾院官網)

紐約市 紐約州 孟昭文

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