我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山華埠美食節 人潮爆滿 2小時賣光400杯奶茶

密蘇里老婦超速失控 「飛天撞進房屋」屋內童奇蹟躲過死劫

青年義工展身手 松柏之家家庭同樂日熱鬧

記者顏潔恩╱紐約報導
義工教導小朋友製作手工藝品。(記者顏潔恩╱攝影)
義工教導小朋友製作手工藝品。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」，邀請超過20家醫院、健保機構和組織擺設攤位，為民眾提供相關資源；主辦方表示，青年義工是籌辦當日活動的主力，很開心可以成為一個孩子們發展領導能力的平台，相信對他們日後會有很大幫助。

當日活動目的包括社區資源分享、以及家庭娛樂項目，共有24家社區機構在室內擺設攤位，為民眾帶來最新健康資源、贈送小禮品等；同時間，義工在戶外搭建彈跳屋、設有手工藝品製作、遊戲攤位等，主辦方還免費送爆米花、棉花糖等小吃，精美的抽獎禮品、歌唱表演、拔河比賽等項目，共吸引上百人出席。

松柏之家行政總監陳偉儀指出，趁著暑假才有機會辦一次大型社區活動，歸功於60多名青年義工們，有他們的協助才得以順利進行；她提到，這也是培養高中生領導能力的一種方式，鼓勵他們在空閒時間多外出，而不是在家面對電子產品，很多家長對此也表示認同，很放心讓孩子參與。

2020年遭兩名青少年燒背的94歲華裔老嫗梁華珠也出席活動，她表示除了耳背和記性不好外，身體還是很健朗，只要有機會就會外出走動；她很高興社區常辦此類活動，令她藉機出門與人社交，老年生活依舊豐富多彩。

布碌崙松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」。(記者顏潔...
布碌崙松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」。(記者顏潔恩╱攝影)
布碌崙松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」。(記者顏潔...
布碌崙松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙 健保 華裔

上一則

美東華人學術聯誼會改選 拜會經文處

下一則

醫生首次參政 王紹權參選州眾議員

延伸閱讀

青年義工助籌備 松柏之家社區家庭同樂日百人出席

青年義工助籌備 松柏之家社區家庭同樂日百人出席
曲怡文發動系列掃街活動 籲民眾積極報名

曲怡文發動系列掃街活動 籲民眾積極報名
松柏之家防身課 26日邀資深武術家演示

松柏之家防身課 26日邀資深武術家演示
騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

熱門新聞

一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
納蘇郡警察拒為移民提供翻譯遭起訴。圖為示意圖。(取自納蘇郡警察局推特)

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

2023-07-22 11:04
被截獲包裝印有中文的大麻。（取自奧克拉荷馬緝毒局）

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

2023-07-21 12:28
地鐵基礎票價將從8月20日從目前的2.75元上漲至2.9元。(記者和釗宇／攝影)

7年首次 紐約公車、地鐵基礎票價調漲 下月生效

2023-07-20 07:45
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31

超人氣

更多 >
「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴
法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定

法官判決神探李昌鈺涉「偽造謀殺案證據」 賠償金未定
華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者

華郵：美對秦剛消失諸多臆測 王毅可能是頭號獲益者
張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣
靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣