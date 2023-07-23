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華埠夏日清涼周末 兒童戲水樂

記者張心╱紐約報導
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心／攝影)
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心／攝影)

為了幫助華埠兒童在全球變暖的夏日消暑，曼哈頓華埠商業改進區(Chinatown BID)22日再次舉辦「華埠夏日清涼周末」(Chinatown Summer Refreshing Weekend)活動，現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。

華埠商業改進區準備的抽獎轉盤活動，200張抽獎券一搶而空。(記者張心╱攝影)
華埠商業改進區準備的抽獎轉盤活動，200張抽獎券一搶而空。(記者張心╱攝影)
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過2...
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心╱攝影)

從中午12時活動開始，孩子們便迫不及待湧入現場各類水上設施，奔跑歡笑著往水滑梯、蹦蹦床、移動城堡上爬去。他們身著各式各樣、五顏六色的泳裝，帶著充滿期待的笑容，迫不及待地在水中嬉戲玩耍。現場工作人員見狀開始引導孩子們排隊，帶領他們將拖鞋整齊擺放，隨後幫助他們一個個進入水上遊樂設施。

「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過2...
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心╱攝影)
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過2...
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心╱攝影)

華埠商改區行政總監陳作舟表示，華埠商改區多年來堅持主辦「華埠夏日清涼周末」活動，尤其今年夏天受全球變暖影響，紐約市也是酷熱連連，能夠給住在華埠的孩子們一個玩水清涼的地方，充滿了溫情與意義。

「華埠夏日清涼周末」22日舉辦。(華埠商改區提供)
「華埠夏日清涼周末」22日舉辦。(華埠商改區提供)
孩子們也嘗試現場各類益智小遊戲。(記者張心╱攝影)
孩子們也嘗試現場各類益智小遊戲。(記者張心╱攝影)

此外，現場還設置了抽獎轉盤、兒童學中文等趣味活動，使得孩子們在享受水上樂趣的同時，也能贏得精品獎品。「我們也聯合多個商家，為參加的兒童跟家長們提供精美的紀念禮物，結果12點一宣布開始，200張抽獎券便一搶而空，受歡迎程度非常驚人。」陳作舟說。

「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過2...
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心╱攝影)

對於「華埠夏日清涼周末」活動，不僅兒童們喜愛，家長們也表示滿意。華埠家長林Michael說道，「這活動真的太棒了，社區缺少兒童玩水設施，能夠帶著孩子就近玩水，他們非常開心，也交到了新的朋友。」

「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過2...
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心╱攝影)
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過2...
「華埠夏日清涼周末」活動現場設置巨型水滑梯、充氣城堡、轉盤抽獎等項目，吸引超過200位家長與兒童共同參加。(記者張心╱攝影)

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