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健康度夏 台山僑胞婦女會派發防暑用品

記者顏潔恩╱紐約報導
紐約台山僑胞婦女聯合總會22日在布碌崙向民眾免費贈送防暑用品。(記者顏潔恩╱攝影)
紐約台山僑胞婦女聯合總會22日在布碌崙向民眾免費贈送防暑用品。(記者顏潔恩╱攝影)

今年最熱一天的大暑節氣落在7月23日，紐約台山僑胞婦女聯合總會22日在布碌崙(布魯克林)向民眾免費贈送防暑用品，希望民眾可以健康度過整個夏季。

該會22日送出的防暑用品，以茯茶包為主，會長王一冰指出，茯茶包顧名思義就是三伏天喝的茶，由金銀花、夏枯草、甘草等中藥熬煮出的茶水，有祛暑、降脂、降壓、調節糖類代謝等功效，夏日飲用有避暑作用；當天也有送出防疫用品。

她說，自去年起首次舉辦贈送活動，當時的夏季異常炎熱，全市內常傳出有市民中暑去世的事件，不希望看到悲劇重演，想盡所能幫助更多人；當日在美國紐約華人聯合會、真愛護理有限公司、多元食品貿易有限公司、聯合亞美聯盟(UA3)、美國福建前洋同鄉會的贊助下，贈送了300多份用品。

另一方面，王一冰也宣布該會將在9月開辦免費的入籍班，協助合格的民眾申請成為美國公民，享有公民待遇和福利，特別是行使投票權；課程將於9月11日開始，每周一、三、五下午3時至5時，在布碌崙7大道4812號的會所上課。有意者可撥電至(917)517-3390、(646)236-6112查詢詳情。

布碌崙 投票 美國公民

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