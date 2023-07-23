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高溫引發急診增 避暑中心仍關閉

記者高雲兒╱紐約報導
22日，紐約市府網站上顯示避暑中心仍未開放。(網站截圖)
22日，紐約市府網站上顯示避暑中心仍未開放。(網站截圖)

23日是二十四節氣的「大暑」，也進入「中伏」，兩者疊加成為一年中日照陽光最猛烈、最炎熱的時段，22日紐約市天氣雖未酷暑難耐，不過自月初以來，最高氣溫平均在華氏90度左右，據統計，高溫引發的急診數量持續增加，但全市避暑中心卻仍保持關閉，原因是國家氣象局(National Weather Service)至今未發布高溫預警。

在近兩周，根據市衛生局的統計，全市有近150例與高溫有關的急診室就診數，相比6月底的20例，增加了好幾倍。

今年高溫紀錄不斷被刷新，世界各地都被高溫熱浪席捲，紐約也接連幾天高溫高濕，然而，紐約市府卻還沒有開放避暑中心，即遍布在五個行政區的免費納涼地點。

根據紐約市府的規定，在國家氣象局發布高溫預警之前，紐約市不會開放冷卻中心。而高溫警報的前提是，至少連續兩天達到華氏95至99度，或任何一天達到華氏100度。

專家表示，這個標準對於使用空調的健康人群來說是可以接受的，但對於老年人、遊民或戶外工作者來說，可能就難以承受了。專家補充說，如果天氣又熱又乾，身體可以降溫，但紐約市處於高濕度環境中，散熱就變得困難。

當被問及為什麼紐約市沒有開放避暑中心時，市長辦公室表示，他們正在等待國家氣象局發布警報。國家氣象局稱，其發布高溫預警的決定是基於高溫指數(heat index)，一種將濕度和氣溫考慮在內的測量方法，同時包括衡量一個人的高溫感受，以及急診室入院人數和高溫死亡人數。

遊民聯盟(Coalition for the Homeless)稱，市府該提供更多的避暑中心，同時降低開放中心的標準，尤其是對於24小時暴露在高溫下的遊民來說。

據悉，雖然本月與高溫有關的急診有所增加，但低於近年來最嚴重的極端情況。最嚴重的一次是2019年7月，一個周末因暑熱就診的人數達到200多人。

高溫 紐約市 遊民

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