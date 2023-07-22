青年義工助籌備 松柏之家社區家庭同樂日百人出席

布碌崙松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙 (布魯克林)松柏之家社區中心22日在班森賀會所舉行第一屆「社區家庭同樂日」，邀請超過20家醫院、健保 機構和組織擺設攤位，為民眾提供相關資源；主辦方表示，青年義工是籌辦當日活動的主力，很開心可以成為一個孩子們發展領導能力的平台，相信對他們日後會有很大幫助。

當日活動目的包括社區資源分享、以及家庭娛樂項目，共有24家社區機構在室內擺設攤位，為民眾帶來最新健康資源、贈送小禮品等；同時間，義工在戶外搭建彈跳屋、設有手工藝品製作、遊戲攤位等，主辦方還免費送爆米花、棉花糖等小吃，精美的抽獎禮品、歌唱表演、拔河比賽等項目，共吸引上百人出席。

松柏之家行政總監陳偉儀指出，趁著暑假才有機會辦一次大型社區活動，歸功於60多名青年義工們，有他們的協助才得以順利進行；她提到，這也是培養高中生領導能力的一種方式，鼓勵他們在空閒時間多外出，而不是在家面對電子產品，很多家長對此也表示認同，很放心讓孩子參與。