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21歲華生疑自殺身亡 社區籲關注青少年心理健康

記者高雲兒／紐約報導

近日華裔社區痛失一名21歲男大學生，死者疑似受到心理問題困擾，自殺身亡；華裔社區也藉由此事，呼籲民眾關注青少年的心理健康

據美國河北同鄉總會兼美國河北石家莊同鄉會會長劉少勇，他於20日晚上接到一名同鄉的電話，對方稱自己的侄子李凱森過世。正在外辦事的劉少勇立刻召集同鄉，前往位於皇后區法拉盛的李凱森家中，「我看到的時候已經蓋上白布了」。

他表示，李凱森是個21歲的大學生，在小學時來美，目前正在曼哈頓大學念書，平時在法拉盛和父母同住。目前法醫還未出具詳細的死因報告，但是據劉少勇，李凱森的叔叔曾表示，死者生前疑似受到心理問題困擾，且因為身上沒什麼傷痕，「很可能是自殺」。

對此，劉少勇遺憾的說：「一個大好年華的大學生，就這麼沒了，不要說他家人，我們都覺得很難接受」。他呼籲大家積極關注青少年的心理健康，不要等到事情發生才追悔莫及。

雖然目前死者家屬表示不需要額外幫助，但該同鄉會也表示，將會積極慰問家屬，市議員黃敏儀則得知此事，表示會發送弔唁函給家屬。

據悉，僅今年在法拉盛，就有數起自殺事件。最近的一起在5月8日，一名31歲女子疑患抑鬱症，在法拉盛39大道近大學點大道跳樓身亡。5月3日下午，在天景購物中心附近，一名16歲華裔少年跳樓身亡。

法拉盛 華裔 心理健康

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