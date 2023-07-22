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曲怡文發動系列掃街活動 籲民眾積極報名

記者顏潔恩／紐約報導
曲怡文和義工們清掃公園。(曲怡文團隊提供)
曲怡文和義工們清掃公園。(曲怡文團隊提供)

布碌崙(布魯克林)州參議員曲怡文辦公室將聯手市公園局、當地社區組織，在暑假期間針對轄區內的公園和街道展開一系列清掃活動，其中包括長久以來垃圾堆滿的華社地區；曲怡文表示，希望通過活動培養民眾對環境整潔和美化的意識，歡迎民眾積極報名。

曲怡文於18日下午時分，在班森賀18大道82街的里程碑公園(Milestone Park)，與松柏之家社區服務中心的青年義工，展開第一次的清掃活動；當日有不少家長自發陪同，以華裔為主的義工有超過30人參與，家長認為這是培養年輕一代保護生態環境的好機會，很開心看到孩子們將時間投入在有意義的集體活動上，支持他們繼續參與。

曲怡文和義工們清掃公園。(曲怡文團隊提供)
曲怡文和義工們清掃公園。(曲怡文團隊提供)

曲怡文表示，在眾人配合下，短短一個半小時內便清掃出七大袋的垃圾；過程中遇到不少路過的居民，感謝義工們的用心，並希望也能加入下一次的行動。

接下來的清掃計畫如下：27日(周四)下午5點將沿街清掃62街沿街，集合地點是漢密爾頓公園大道(Fort Hamilton Parkway)交62街；8月17日(周四)下午5時清掃班森賀公園(Bensonhurst Park)，集合地點是Cropsey大道交Bay Parkway的兒童樂園入口處；8月22日(周二)早上7時清掃日落公園，集合地點是6大道交43街；8月24日(周四)下午5時清掃賽斯露公園(Seth Low Playground)，集合地點是Stillwell大道交Bay Parkway。

曲怡文辦公室強調，N車途經的62街地鐵站長期以來髒亂，沒有居民和店家負責清潔，加上不負責任的民眾隨意丟棄垃圾，沿街一帶四處堆滿垃圾，降低了社區的生活品質，所以是重點要改善的區域。

曲怡文希望通過實際行動喚醒大家對環境保護的意識，相信整潔的社區會提升居民的幸福感，歡迎更多民眾加入到清掃行列義工團隊裡面，為社區作出一份貢獻；有興趣的人可直接出席，更多詳情可撥(718) 333-0311。

地鐵站 日落公園 布碌崙

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