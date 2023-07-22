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戴克高地地標附屬樓被拆 社區反對

記者顏潔恩／紐約報導
維權團體和民選官員日前在工地前舉行集會，反對「守護天使之家」的附屬樓遭拆除，建成九層大樓。(讀者提供)
維權團體和民選官員日前在工地前舉行集會，反對「守護天使之家」的附屬樓遭拆除，建成九層大樓。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)戴克高地被列為地標性建築物的「守護天使之家」(Angel Guardian Home)，附屬建築日前在居民未知的情況下被拆除，預計興建一座九層樓宇，遭居民反對；不少華裔民眾、維權團體和民選官員日前在工地前舉行集會，呼籲市府介入，督促開發商聆聽居民的心聲。

位於63街1230號，1899年興建的「守護天使之家」一開始是孤兒院，石灰岩門裝飾和精緻的雕刻設計，體現出宗教性社會服務組織，在20世紀初期於當地扮演的重要角色；2020年，該建築的主樓被列為戴克高地的首棟地標性建築，不過，這幾個月民眾發現靠12大道一側的附屬樓宇已被拆除，一查之下才知道要被私人開發商開發。

「守護者衛士」(Guardians for Guardian)、戴克高地公民聯盟、布碌崙第十社區委員會等代表，19日在工地前舉行集會，來自兩黨的民選官員、不少華人民眾也出席；維權者表示，被拆除的姊妹樓將興建一棟九層大樓，開發商利用土地使用規則的漏洞，提交了一份「改造」許可申請證，因而避開社委會的雷達，被居民發現時牆體已拆到僅剩四分之一。

他們強調，市府有必要考慮保留該社區低層特質的重要性，一棟九層高樓會顯得突兀，給附近房屋造成陰影，也改變「守護天使之家」原先的建築美學，另外還要考慮到噪音、對附近房產價值產生的不利影響等；最後，當地居民抱怨停車位不夠，無論九層大樓是作公寓還是商業使用，街上無法再騰出更多的停車位，恐怕只會加重居民的生活負擔。

而維權者也並不是一味地反對建案，只是希望開發商能聽取居民的心聲，對建案重新設計，使樓宇的結構和高度符合社區環境的特點，令居民欣然接納；他們也呼籲社區民眾提高對這個項目負面影響的認識，集合公眾力量，促使市長亞當斯(Eric Adams)、市府介入，及時叫停。

州參議員曲怡文表示，每個土地規畫區域都有建築高度的限制，而該項目開發商最大的問題就是挖漏洞，跨了兩條街打通中間的街道，使連成一塊地後打造高樓宇，卻與周圍家庭式的公寓格格不入；她指出這是市級問題，需要市議會解決，若通過灰色地帶開了先例，恐怕之後只會有更多類似案例，呼籲開發商與居民溝通，或許有機會實現雙贏。

天使 布碌崙 亞當斯

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