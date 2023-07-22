皇后村擬建大型庇護所 東皇后區民代力反

東皇后區民選官員召開記者會，集體反對在皇后村興建庇護所。(李琳達辦公室提供)

紐約市 府計畫在皇后區 皇后村(Queens Village)新建一處大型庇護 所，以接受新來的無證庇護客，近日皇后區市議員及皇后區第13社區委員會召開記者會，反對該計畫，不過市長亞當斯(Eric Adams)表示，計畫「仍在考慮範圍之內」(on the table)。

根據市府部門相關人員披露，皇后區計畫新增的一處大型帳篷，將設於皇后村克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)。

代表這一選區的市議員李琳達，連同皇后區長理查茲(Donovan Richards)、州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)、州眾議員布朗斯丁(Edward Braunstein)、市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)及第13社委會，召開聯合記者會，共同反對這一計畫。

作為此次活動議員代表的聯席主席，李琳達表示，在過去的一年中，紐約市一直是人道庇護中心，每個人對於這個議題可能都有不同的觀點，但大家都堅決認為，此處並不適合安置庇護客：東皇后主要為住宅區，也是交通荒漠，幾乎沒有通行的地鐵，而建立一個容納1000位庇護客的大型帳篷，將進一步加劇社區中交通基礎設施缺乏的問題，孤立庇護客的同時，也使他們無法獲得急需的支援服務。

她還說，東皇后區面臨諸多挑戰，包括帶來洪澇隱患的基礎設施老化問題，以及嚴重的過度擁擠，庇護客的到來將進一步凸顯這些問題。而紐約市在無聯邦支援的情況下，很難持續提供高質量的照護和服務給最需要幫助的人。

不過市長亞當斯表示，包括該地點在內、任何適合庇護客暫居的地點都「仍在考慮範圍之內」。成年庇護客則限60天內離開市府開設的緊急庇護所並自尋住處。

根據統計，紐約市的庇護客有10萬3000多人，並已開設逾185個緊急庇護所，花費逾14.5億元，預計將在2024年6月之前花費43億元。