松柏之家防身課 26日邀資深武術家演示
布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心將攜手多個社區組織，定於26日在班森賀服務中心舉辦以弘揚中華武術文化為由的自衛防身術，邀請資深武術家介紹武打演員李小龍的傳奇一生，呼籲有興趣的民眾積極參與。
當日主題設為「龍的傳奇：李小龍精神50年」，在推廣中華武術的基礎上，紀念李小龍逝世50周年；主辦方邀請資深武術家郭威賢講解李小龍的簡史，並示範幾套實用的詠春拳拳法，讓參與者分成小組練習。
之後，郭威賢將探討李小龍的哲學與對社會的影響力，並傳授幾招他生前的招牌動作，再進入小組練習，最後的時間開放問答環節，民眾可就防衛術發問。
主辦方透露，郭威賢出生於香港、哈佛大學碩士畢業，於2007年創立紐約武術學院(Gotham Martial Arts School)，旨在推廣實用詠春拳和傳統跆拳道，並致力於研究如何將武術和其哲學應用到現代教育體系中，因而榮獲「功夫紳士」(Kung Fu Gentleman)的稱號。
他在2018年成立武學文化教育會(Martial Arts Education Society)，幫助建立更強大、安全的亞裔社區，近年來也與社區志願團體合作，在亞裔社區舉辦自衛課和講座，也包括到不同大學、主流機構擔任主講嘉賓，推廣功夫哲學。自2020年以來，他製作了幾部有關反仇恨亞裔、自衛概念和講述亞裔移民身分的微電影，希望可以幫助創造一個和諧的社會。
該活動將於26日(周三)下午2時，在松柏之家班森賀社區服務中心舉辦，地址是布碌崙15大道6915號；有興趣參與的民眾可撥打(718) 621-7960、或電郵至[email protected]查詢詳情。
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