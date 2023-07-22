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松柏之家防身課 26日邀資深武術家演示

記者顏潔恩╱紐約報導
布碌崙松柏之家社區服務中心將攜手多個社區組織舉辦自衛防身術課程。(主辦方提供)
布碌崙松柏之家社區服務中心將攜手多個社區組織舉辦自衛防身術課程。(主辦方提供)

布碌崙(布魯克林)松柏之家社區服務中心將攜手多個社區組織，定於26日在班森賀服務中心舉辦以弘揚中華武術文化為由的自衛防身術，邀請資深武術家介紹武打演員李小龍的傳奇一生，呼籲有興趣的民眾積極參與。

當日主題設為「龍的傳奇：李小龍精神50年」，在推廣中華武術的基礎上，紀念李小龍逝世50周年；主辦方邀請資深武術家郭威賢講解李小龍的簡史，並示範幾套實用的詠春拳拳法，讓參與者分成小組練習。

之後，郭威賢將探討李小龍的哲學與對社會的影響力，並傳授幾招他生前的招牌動作，再進入小組練習，最後的時間開放問答環節，民眾可就防衛術發問。

主辦方透露，郭威賢出生於香港、哈佛大學碩士畢業，於2007年創立紐約武術學院(Gotham Martial Arts School)，旨在推廣實用詠春拳和傳統跆拳道，並致力於研究如何將武術和其哲學應用到現代教育體系中，因而榮獲「功夫紳士」(Kung Fu Gentleman)的稱號。

他在2018年成立武學文化教育會(Martial Arts Education Society)，幫助建立更強大、安全的亞裔社區，近年來也與社區志願團體合作，在亞裔社區舉辦自衛課和講座，也包括到不同大學、主流機構擔任主講嘉賓，推廣功夫哲學。自2020年以來，他製作了幾部有關反仇恨亞裔、自衛概念和講述亞裔移民身分的微電影，希望可以幫助創造一個和諧的社會。

該活動將於26日(周三)下午2時，在松柏之家班森賀社區服務中心舉辦，地址是布碌崙15大道6915號；有興趣參與的民眾可撥打(718) 621-7960、或電郵至[email protected]查詢詳情。

李小龍 亞裔 布碌崙

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