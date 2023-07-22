推廣民俗運動 台北青訪團8/9皇后區演出

青少年民俗運動訪問團紐約籌備會介紹，台北市青少年民俗運動訪問團將開啟 「編織跳躍、繩鈴翻飛」海外巡迴公演。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為推廣民俗運動與藝術表演，促進國際交流，台北市青少年民俗運動訪問團，將開啟 「編織跳躍、繩鈴翻飛」海外巡迴公演，並於8月9日(周三)在紐約皇后區 演出，歡迎感興趣的民眾觀賞。

紐約華僑文教中心主任陳永豐介紹，此次活動由台北市政府教育局 主辦，台北市立弘道國民中學承辦以及青少年民俗運動訪問團紐約籌備會籌辦，青訪團六年前也曾來到紐約演出，此次表演也集結了台北市青年盃民俗體育運動錦標賽中在跳繩、扯鈴及踢毽組曾名列前茅的選手，歡迎民眾踴躍索票欣賞。

紐約籌備會主任委員王金智表示，民俗運動是一種富含高度趣味性的體育活動，也是綜合性的民俗藝術，自 1981年起，台北市每年都會選拔民俗體育優秀的中小學生，從而組成民俗運動訪問團赴世界各地巡迴演出，如今足跡已遍及世界五大洲。

此前，訪問團因適逢新冠疫情 停辦三年，今年台北市再度甄選出來自弘道國中跳繩隊、西園國小與弘道國中聯隊踢毽隊、以及弘道國中與麗湖國小聯隊扯鈴隊的29位學生，組成青少年民俗運動訪問團前往美國巡迴公演，訪問團此行將於8月2日至15日，分別在波士頓、新州、紐約及華盛頓四個城市進行民俗運動及教育訪演活動。

據了解，此次的表演節目經過甄選，富有高技術與技巧以及表演性質，跳繩隊、踢毽隊及扯鈴隊，分別由七位、八位、及12位學生組成，扯鈴不只富含拋鈴與接鈴，也伴有燈光、舞蹈及體操等意想不到的花樣。

演出將於9日晚在皇后區社區大學(Queensborough Community College)藝術表演中心(Queensborough Performing Arts Center)舉辦，地址為56大道222-05號，入場時間為晚上6時，演出將在6時30分開始，詳情及索票可致電周恕慧(917)742-9681及林慧綺(212)365-4855諮詢。