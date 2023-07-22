紐約海外台語研習營 推廣文化及特色價值

僑委會及台灣會館聯合舉辦「紐約海外台語研習營」。(記者鄭怡嫣╱攝影)

為了推廣台灣文化和台語教學，中華民國 僑務委員會與紐約台灣會館於日前，在皇后區法拉盛 舉辦為期兩天的「紐約海外台語研習營」，為對學習台語感興趣的教師及民眾提供學習機會，使得他們在提升台語水平的同時，也更深入了解台灣文化的特色和價值。

此次的特邀講師為國立台中教育大學台灣語文學系副教授何信翰，他在台語教學及台灣文化研究方面擁有豐富的經驗和專業知識，18日及19日在現場，為30位參與者介紹「台語在當代社會的運用與未來展望」、「台語基礎發音及各地不同腔調」、「俗諺與台灣文化」、「台語書寫／電腦輸入法介紹」、「聽歌學台語」、「土豆是馬鈴薯還是花生？台語和台灣動植物生態」等課程內容。

何信翰介紹，僑委會每兩年便會邀請教授台語的教師們來到美國，舉辦有關台語教學的巡迴講座，此次是他第三次外派，紐約為首站，之後他也將前往波士頓與芝加哥繼續教學，能夠感受到在美台灣鄉親對於學習台語的熱忱。

根據他的觀察，台美鄉親的需求主要集中在如何教導下一代學習台語、如何精進自己的台語、如何在網路上找到相關資源、以及通過研習營從而彼此認識、互相連結。

紐約華僑文教中心主任陳永豐表示，僑委會有特別針對海內外台語教學的相關措施，其中包括為海外教師及學習者提供相關培訓或回台灣研習的機會，目前在海外，台語學習項目仍十分有限，此次活動可以集結對學習台語感興趣的民眾，在經過培訓後，他們也可以在教會或者中文學校開設相關課程。

他還說，為提供海外僑胞學習台語的教學資源，僑委會還設立了「台語文學習網」專區，其中包括僑委會開發的主題式課程，以及彙整的各界台語相關網路資源，網址為Hokloh.Taiwan-World.net。