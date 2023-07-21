香港龍舟節 中央公園點睛儀式

香港龍舟節20日在中央公園舉行點睛儀式。(記者劉梓祁／攝影)

為推廣中華傳統文化及促進國際友誼，紐約香港 龍舟節(HKDBF-NY)將於8月在皇后區 舉辦，主辦方20日在曼哈頓中央公園舉行「龍舟點睛」儀式，正式拉開活動倒計時序幕，包括政府代表和大量市民聚集參與。

該活動由香港駐紐約經濟貿易辦事處主要協辦，並得到匯豐銀行、上海商業銀行、法拉盛 銀行和中國銀行等機構贊助，今年邁入第31屆，將於8月12日(周六)和13日(周日)在法拉盛草原可樂娜公園舉辦，且無論晴雨天氣，比賽將如常舉行，觀眾可免費入場。

香港龍舟節組委會主席萬三權表示，如今疫情已基本結束，人們得以重新走出戶外享受文娛活動的樂趣，不僅對身心有益，還是促進家庭關係的良好方式，因此將延續傳統，舉辦廣受歡迎的龍舟節。

萬三權說，今年活動將有近180個隊伍參與，其中多個來自市府部門，包括市長辦公室、市公共倡議辦公室、市警局、市消防局、市主計長辦公室和皇后區區長辦公室等，其將是一場浩大、有趣和令人激動的夏日活動。

他還說，活動現場亦將設有美食區域，以及各非營利組織和政府單位資訊攤點，力求搭建「一站式」平台幫助到場觀眾解決不同需求。根據主辦方介紹，該兩日活動除龍舟競賽外，還將有傳統樂器、武術、舞蹈以及漢服展示，旨在向社會推廣中華傳統文化。

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，該活動持續了數十年，從1991年至今吸引大批觀眾，不僅代表了中華文化和香港傳統，還提升了紐約和香港的友誼，以及推廣包容性和體育精神。同時出席並致辭的還有市公園局幕僚長塞雷塞達(Claudia Cereceda)等人。