法拉盛誤導路牌已更換 曾被罰款者可找黃敏儀

19日中午，市交通局已派人更換法拉盛公車專用道上的錯誤路牌。(記者高雲兒／攝影)

本報日前獨家報導，皇后區法拉盛 公車專用道應為每周七天執法，但交通路牌上卻只寫著「周一至周五」，恐對不熟悉規則民眾造成誤導，冤枉吃上罰單；在市議員黃敏儀向市交通局連繫後，錯誤路牌已於19日更換，此前曾因路牌吃上罰單的駕駛，則可與她辦公室聯繫，將協助處理。

據悉，法拉盛的公車專用道計畫於去年6月永久化，每日早6時至晚7時的緬街及凱辛納大道(Kissena Blvd.)特定路段，不允許私家車通行；但根據前市都市規畫局的華裔規畫師鄭向元，位於緬街上的交通路牌，應該是每周七天執法的時間，卻寫著「周一至周五」，質疑不少民眾可能不明就裡，吃上罰單。

該位於緬街(Main St.)交37大道路口處的錯誤路牌，上方印有「公車專用道」提示，為「除貨車和公共汽車外，所有車輛必須右轉」，適用時段為「周一至周五早6時至晚7時」。

在得知路牌時間有錯後，黃敏儀立刻與市交通局聯繫要求更換。19日中午，市交通局已派人完成該工作，路牌上只留下「早6時至晚7時」，原本錯誤的「周一到周五」，已經被去掉。

黃敏儀表示，她正同時和交通局執法部門合作，糾正不正確的罰款。任何從北方大道向北行駛的車主，曾因為此路牌吃到罰單的，可聯繫該辦公室糾正此事；黃敏儀辦公室幕僚長柯立人(Alexander Hart)同時鼓勵市民指出類似疏漏，也會要求市交通局(DOT)及時改正。

民眾可通過(718)888-8747或電郵[email protected]聯絡黃敏儀辦公室，地址為法拉盛38大道 135-27號388室。