BQE維修24日啟動 多通道關閉至10月

BQE的維修工程將於本月底開始，通往皇后區方向的單行道將於20日起連續八周關閉。(歐新社)

布碌崙 (布魯克林)皇后區 高速路(Brooklyn-Queens Expressway，BQE)年久失修問題多，市交通局近期宣布，針對安裝三重懸臂(triple cantilever)部分的工程，將在本月底開始施行，其中多條特定路段，在本月起至10月將關閉使用外，當局也將注意施工帶來的噪音影響，民眾若有任何問題可積極諮詢。

當局社區聯絡員Anita Navalurkar日前指出，該工程將由承包商Bove Industries執行，為盡可能降低對附近居民作息的影響，會使用隔音毯、以及小型降噪帳篷等設施，降低施工噪音；工程包括對Clark街風機廠區的甲板和柱子進行混凝土和鋼筋修復、BQE在Grace Court的甲板、還有Joralemon街的奠基工作等。

不僅如此，這也意味著從7月至10月的七至八周間，大西洋大道(Atlantic Ave)和Sands街等繁忙高速公路將在特定周末、夜間關閉，具體時間將稍後公布；當局也將設置分貝計(decibel meters)以檢查每晚的聲音讀數，確保工程的進行符合紐約市 的噪音規範。

從今(20)日凌晨12時01分至早上5時，BQE通往皇后區方向將關閉其中的單行道，並持續八周；目前已在進行的Columbia街的坡道維修正在快馬加鞭施工中，當局希望能在28日(周五)前完工，趁著夏季提前開放供民眾使用。