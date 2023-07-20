我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10.8億元勁球頭彩 南加1注獨得

今夏出遊更願花錢 華女斥資10萬遊歐洲 全程超高端

紅藍卡計畫介紹會 數百長者參加 可年省7千元

紐約訊
紅藍卡節省計畫稽核與申請地點。（主辦單位提供）
紅藍卡節省計畫稽核與申請地點。（主辦單位提供）

紅藍卡節省計畫(Medicare Savings Program， 簡稱MSP)介紹會，上個月於法拉盛高中舉辦，現場有數百名長者參加由第一保健贊助，紅藍卡權益中心主講的活動。瞭解紅藍卡節省計畫，長者們可在每年節省平均7000元費用，目前尚有60%符合資格的人士尚未申請該計畫。帶您瞭解什麼是紅藍卡節省計畫(Medicare Savings Program, 簡稱MSP)。

1. 什麼是MSP？

 協助低收入者支付其紅藍卡費用的州醫療補助管理計畫

2. MSP分幾個類別？

 (1)以前有三種類別：

•QI： 合格的個人

•SLMB： 特定低收入紅藍卡受益人

•QMB： 合格紅藍卡受益人

 (2) 2023年紐約州MSP的收入限制提高了，MSP也由三種變成兩種：QI及QMB。

3. 我可以自己選擇申請哪個類別的MSP嗎？

 您無法選擇要申請哪一種MSP。 申請資格以收入為根據。

4. MSP有哪些基本福利？

 (1)支付12個月的B部分保費(164.90元)，預估每年省下1978元。

 (2)將自動註冊全額額外補助 Extra Help(協助支付D部分費用)，預估每年省下5300元

5. 哪些來源的收入會被計算在內？

 (1)社會安全退休福利或殘疾保障金(未扣除包括B部分保費等前的金額)

 (2)失業保險福利

 (3)養老金收入

 (4)來自退休帳戶的收入：定期分配的退休相關資產(IRA、年金等)

 (5)目前就業的收入：

•計入不到一半的收入

•從每月總收入減掉65元

•將餘下收入除以二

6. 第一保健提供何種與紅藍卡節省計畫相關的服務？

 第一保健有專門的資深續保專員(Senior Retention Advocates，簡稱SRAs)團隊在社區辦公室為會員和非會員提供白卡和紅藍卡節省計畫申請相關服務。

如果您要瞭解更多有關紅藍卡節省計畫的資訊， 稽核自己是否資格或想要申請， 請到以下地點：

另外，關於2023年紐約州MSP和醫療補助收入限制，如下:

1. 合格紅藍卡的個人計畫(QI)，其每個月收入限制的標準為「個人收入2280元，配偶3077元」；而資產限制標準為「個人及配偶皆在紐約州無資產限制」

2. 合格紅藍卡受益人計畫(QMB)，其每個月收入限制的標準為「個人收入1697元，配偶2288元」；而資產限制標準為「個人及配偶皆在紐約州無資產限制」

3. 醫療補助計畫(Medicaid)，其每個月收入限制的標準為「個人收入1697元，配偶2288元」；而資產限制標準為「個人3萬182元、配偶4萬821元」

 備註：這些限制是基於2023年聯邦貧困線做出的，並包括標準的20元可豁免額度。

紅藍卡 紐約州 低收入

上一則

法拉盛誤導路牌已更換 曾被罰款者可找黃敏儀

下一則

史上第3次 勁球上看10億 華人瘋買試手氣

延伸閱讀

國家亞太老齡化中心 NAPCA 分享紅藍卡和白卡的最新資訊

國家亞太老齡化中心 NAPCA 分享紅藍卡和白卡的最新資訊
國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 分享紅藍卡和白卡的最新資信

國家亞太老齡化中心 (NAPCA) 分享紅藍卡和白卡的最新資信
充分利用紅藍卡 與您的醫生討論Medicare涵蓋的預防服務

充分利用紅藍卡 與您的醫生討論Medicare涵蓋的預防服務
延緩阿茲海默惡化 紅藍卡將可享新藥 FDA最快7/6前批准

延緩阿茲海默惡化 紅藍卡將可享新藥 FDA最快7/6前批准

熱門新聞

發生槍擊案，警察和急救人員就地救治背部中彈的15歲傷者。(本報檔案照)

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

2023-07-18 17:07
法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
一名91歲老翁在19日清晨7時左右，自曼哈頓中城一棟大廈跳下，當場身亡。(取自Google Maps)

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

2023-07-19 10:15
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
MTA表示，為打擊逃票，計畫在未來兩年內改裝全市所有地鐵閘口。（記者和釗宇／攝影）

MTA打擊逃票 將改裝紐約市地鐵閘口 可挽回每年逾4500萬損失

2023-07-18 07:31
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡

91歲前陸戰隊老兵 自曼哈頓豪宅17樓跳下 當場身亡
男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」
秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎

秦剛消失之謎：「與狼共舞」的中國外長 能像張高麗一樣沒事嗎
美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中

美中關係緊張 學者：越來越多華裔專家離美返中
在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因

在家做菜為何不好吃？電視名廚說常是這個原因