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紐約法拉盛誤導路牌已更換 曾被罰款者可找黃敏儀

記者高雲兒／紐約即時報導
19日，市交通局派人更換標牌，上面只留下「早6時至晚7時」，「周一到周五」已經被去掉。(記者高雲兒／攝影)
19日，市交通局派人更換標牌，上面只留下「早6時至晚7時」，「周一到周五」已經被去掉。(記者高雲兒／攝影)

皇后區法拉盛的公車專用道明明是每周七天均執法，交通標牌卻寫著「周一至周五」，誤導了不熟悉規則的民眾，冤枉吃上罰單。市議員黃敏儀得知此事後火速聯繫交通局，交通標牌已經於19日中午更換。黃敏儀還表示，此前因為該標牌吃到罰單的民眾也可聯繫她的辦公室，糾正此事。

據悉，法拉盛的公車專用道計畫於去年6月永久化，每日早6時至晚7時的緬街及凱辛納大道(Kissena Blvd.)特定路段，不允許私家車通行；但根據前市都市規畫局的華裔規畫師鄭向元，位於緬街上的交通標牌，應該是每周七天執法的時間，卻寫著「周一至周五」，質疑不少民眾可能不明就裡，吃上罰單。

該位於緬街(Main St.)交37大道路口處的路標，上方印有「公車專用道」提示，為「除貨車和公共汽車外，所有車輛必須右轉」，適用時段為「周一至周五早6時至晚7時」。

市議員黃敏儀上周末得知此事，立刻與市交通部局聯繫，要求更換標牌。19日中午，市交通局已派人完成該工作，標牌上只留下「早6時至晚7時」，「周一到周五」已經被去掉。

黃敏儀表示，她正同時和交通局執法部門合作，糾正不正確的罰款。任何從北方大道向北行駛的車主，曾因為此標牌吃到罰單的，可聯繫黃敏儀辦公室糾正此事。

民眾可通過(718)888-8747或電郵[email protected]聯絡黃敏儀辦公室，地址為法拉盛38大道135-27號388室。

法拉盛 8大道 皇后區

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