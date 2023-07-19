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黃敏儀撥款逾30萬 109分局轄區加裝監控

記者鄭怡嫣／紐約報導
黃敏儀為109分局撥款逾30萬元。(記者鄭怡嫣／攝影)
黃敏儀為109分局撥款逾30萬元。(記者鄭怡嫣／攝影)

皇后區法拉盛市議員黃敏儀(Sandra Ung)18日訪問當地109市警分局，向警局交付31萬2000元支票，使得他們可以在轄區購買並加裝新的監控錄像設備，更好捕捉嫌犯面貌同時也威懾不法分子，進一步確保社區的安全。

黃敏儀表示，去年在她上任之時，轄區包括法拉盛、大學點、莫瑞丘(Murray Hill)以及白石鎮(Whitestone)等地的109分局，其犯罪增長率為全市最高，為此她將改善當地公共安全作為首任。

她說，在與109分局溝通時，警員們均反應市警專用的Argus監控錄像設備十分有用，可以在警察不在案發現場附近時充當將他們的耳目，不僅將拍下案發當時情形以及嫌犯的面貌，幫助解決犯罪，也能對有犯罪打算的不法分子起到威懾的作用。

據了解，這筆資金來自可供黃敏儀自由分配的2024新財年撥款，Argus監控設備造價為每台4萬元左右，因此，資金約可為轄區新添七到十台監控設備。

109分局局長霍爾(Louron E. Hall)介紹，轄區目前共有32台Argus監控設備，新設備將部署在高犯罪率地區，市警總局將在之後決定具體的放置地點，但他已經向總局提交了幾處地點以供參考，其中包括莫瑞丘及法拉盛周邊。他也感謝黃敏儀的此次撥款。

109分局社區事務聯絡官黃凌欽補充，在法拉盛市中心，據信至少有三台監控設備設於緬街，分別位於緬街交羅斯福大道、緬街交39大道、以及緬街交凱辛納大道(Kissena Blvd.)，案發後，警方可以第一時間從警局的後台系統調閱視頻，而無需獲得商家的批准再來檢閱他們的私人監控設備。

他還說，市警的Argus監控設備通常為白色的機箱，上面放有市警局的標牌，對不法分子可起到一定的威懾作用，這個設備通常安裝在較高的燈柱或其他柱子上，並附帶兩個攝像頭，高清覆蓋範圍約在兩個街區的距離，且視頻畫面還可以近距離地放大。

市警專用的Argus監控設備可以更好地幫助解決犯罪。圖為設於緬街交39大道的Ar...
市警專用的Argus監控設備可以更好地幫助解決犯罪。圖為設於緬街交39大道的Argus設備。(記者鄭怡嫣／攝影)

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