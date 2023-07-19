8社區齊反對 皇后區1庇護帳篷遭擱置

阿里奧拉確認亞古德馬場的庇護所計畫，已經取消。(取自阿里奧拉推特)

皇后區 市議員阿里奧拉(Joann Ariola)確認，對於此前曾被爆出將在南歐松公園(South Ozone Park)亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)新建的接收庇護 客的大型帳篷，已經「不在市府的考慮範圍之內」(off the table)，該項目遭到了周邊八個社區居民的聯合反對。

阿里奧拉17日晚對集會反對建立庇護所的居民們表示，她與其他幾位議員聽聞這個消息之後，便於當日一早分別致信市長、州長及總統，目前，這個計畫已經「不在市府的考慮範圍之內」，但這也只是暫時的，因為邊境每周還在不斷接收新的無證客。她也敦促聯邦必須開始撥款，「這樣我們才能負擔得起這一切」。

該項目還遭到周邊八個社區的居民及居民協會的聯合反對，霍華德海灘及林登伍德居民協會(Howard Beach Lindenwood Civic)的聯合主席娜馬拉(Barbara Mcnamara)表示，不是對移民 沒有同情心，但他們遠道而來是一件很可怕的事情，將他們安置在帳篷中並不是真正的解決方案。此外，社區事先也沒有得到任何來自政府的溝通和接觸，「這個計畫很差勁」。

此前市府部門相關人員透露，皇后區將再新增兩處大型帳篷，接受新來的無證庇護客，除馬場外另一地點預計設於皇后村(Queens Village)克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)，市府相關人員預計將在本周對精神中心進行實地考察，截至18日，市府尚未公布對於該計畫的任何變動。