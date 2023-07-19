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紐約崇正會下非法大麻店 願意搬離

記者劉梓祁／紐約報導
位於曼哈頓華埠紐約崇正會地址下的大麻零售店。(本報檔案照)
位於曼哈頓華埠紐約崇正會地址下的大麻零售店。(本報檔案照)

曼哈頓華埠地威臣街(Division St.)一號，位於紐約崇正會下方的大麻店，月前被查出無執照非法經營，會方因此啟動驅逐程序，在民事法庭向轉租方和經營者提起訴訟，並要求法官確保該店不能再營業；已於17日開始的庭審中，店家獲以30天協商搬離細節。

會方代表表示，當日出席房屋法庭聆訊的包括崇正會代理律師、轉租商中介公司Ango Management Inc. 代理律師，以及承租方「中國廣場便利店」大麻店。根據崇正會法律顧問李宗保轉述，該大麻店已停止出售大麻製品，並表示願意搬離，但需要更多時間。

首場庭審後，法庭批准此案休庭30日，以提供時間予三方協商搬出細節；若無法達成協議，庭審將繼續進行。對此，大麻店經營者表示，在討論搬出事宜期間，將確保店內不再銷售違規大麻產品。

曾向該大麻店發出多封警告信的曼哈頓地區檢察官辦公室表示，驅逐決定最終將由法官決定，但具體時間需視乎法庭審理日程而定。訴訟書顯示，崇正會引用了包括地檢辦公室信件、市警執法紀錄和法庭陳述書在內的多項證據，以證明大麻店為非法經營，要求驅逐商家。李宗保指，因為此店違法經營，會方將不容此不當行為。

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