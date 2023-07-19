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留學生業餘組劇團 新戲聚焦人口販賣

記者張心／紐約報導
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供)
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供)

由一群華裔留學生利用業餘時間組建的新戲胞劇團(Cellunova)，日前於曼哈頓演出首部作品「星火餘燼」(The Match Girl)，聚焦全球的人口販賣問題，呼籲社會共同關注並解決現代奴隸制度。

新戲胞劇團創立於今年初，主要由來自普林斯頓大學(Princeton University)的華裔留學生組成，由於曾演出過「茶館」、「雷雨」等經典話劇作品，普林斯頓大學中文戲劇社因而頗負盛名，部分學生則在畢業後自發創立新戲胞劇團，希望將話劇理想繼續在紐約市的大舞台上呈現。

「星火餘燼」編劇劉昌碩，畢業於普林斯頓大學數學系，全職本是華爾街對沖基金交易員的他，離開校園後並未忘卻對戲劇的熱情，工作之餘積極關注各項社會議題，廢寢忘食尋找寫作素材，「烏克蘭戰爭發生後，我看到很多關於人口販賣的新聞，這些悲傷的故事很觸動我，於是有了以被販賣的女孩為主人公的故事雛形。」

劉昌碩追根溯源展開大量調研工作，不斷找尋全球人口販賣的案例，同時也研讀各類專業分析論文，希望刻畫出相對真實的舞台人物，帶領觀眾深入了解這一殘酷現實，喚醒眾人共同參與解決這一全球性挑戰；「我希望看過之後的人們能夠行動起來，就是一起為受害者做點什麼，而不僅僅只是內心感動。」

導演趙佳凝表示，為了展現被販賣女生內心的矛盾、衝擊和孤獨，舞台上特意放置了許多方塊箱子，以此帶領觀眾走進主人公跌宕起伏的心路歷程。通過這些具有象徵意味的舞台、音樂、場景布置，也避免直接向觀眾展示被販賣婦女所經歷的身體侵犯，「因為作為女性導演，不希望再把對女性身體的暴力赤裸裸搬到舞台上，供觀眾消費。」

「星火餘燼」舞台設計祝沈含表示，該劇是新戲胞劇團的首部作品，接下來還將聚焦科技破壞、地緣政治、先鋒文化等主題，跟隨時代的變化為觀眾呈現具有深度思考的舞台戲劇。更多信息可參考：https://www.cellunova.org/home。

由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供...
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供)
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供...
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供)
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供...
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供)
「星火餘燼」為新戲胞劇團的首部作品。(新戲胞劇團提供)
「星火餘燼」為新戲胞劇團的首部作品。(新戲胞劇團提供)
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供...
由華裔留學生組建的新戲胞劇團，首部作品「星火餘燼」聚焦人口販賣。(新戲胞劇團提供)

華裔 留學生 華爾街

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