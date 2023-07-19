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2024曼哈頓藝術補助 開放申請

記者許君達／紐約報導

曼哈頓下城文化協會(Lower Manhattan Cultural Council，簡稱LMCC)主辦的「2024曼哈頓藝術補助計畫」即日起開放申請，所有計畫在曼哈頓範圍內開展藝術創作、藝文活動的個人和機構都可以申請補助資金，單個項目最高贊助金額可達1萬6000元。報名期限截止時間為9月12日(周二)下午5時。

LMCC提供資助的範圍涵蓋所有藝術領域，旨在為多元社區注入活力並強化社會連結。只要有意申請者的項目計畫於2024年內在曼哈頓區內進行，即符合條件。去年，LMCC資助了340個藝術項目，贊助金總額超過了170萬元。

今年的補助計畫將為參與的藝術家和機構提供最多來自四個來源的資金，單個項目的補助額度從4000元起，最高可達1萬6000元，然而申請程序則進一步便利化，申請者只需填寫一張申請表格即可。

針對華人藝術家，LMCC將於8月3日(周四)下午4時在東百老匯33號的且林士果圖書館(Chatham Square Library)三層會議室，與美華藝術協會(CAAC)共同舉辦中文信息說明會，介紹項目補助概況，並提供現場諮詢服務，指導申請者撰寫富有說服力且成功率高的申請書。

更多有關該補助計畫的信息可訪 LMCC.net/RSVP。如需中文(普通話)協助，可撥打(212)219-3139或發送郵件至[email protected]，聯絡LMCC藝術家服務部門Emerson Chang(張小姐)。

曼哈頓 百老匯 華人

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