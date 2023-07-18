皇后區第26學區決議 籲抽籤補錄換順序

第26學區委員會通過決議，呼籲市教育局在抽籤補錄時改變順序，實現教育公平。圖為華人家長當時於學委會現場抗議抽籤錄取。(本報檔案照)

擁有眾多華人家長的皇后區 第26學區委員會，近日全票通過決議，呼籲市教育局 在抽籤補錄時改變順序，實現教育公平。

第26學委主席司徒弼介紹，目前無論學前班、幼兒園、小初還是高中，申請人在申請過程一開始就會被分配一組隨機序列號，序列號由從0到9的混合數字搭配從a到f的小寫字母 組成，而從0到3開始的抽籤號碼，被發現最容易讓學生被選上志願名單中的學校，但那些以更大數字和字母開始的抽籤號碼，則相對不容易中籤。

司徒弼說，之後申請者在首批抽籤放榜後，若12個志願全落榜，被放入理想學校的候補名單(waiting list)，仍然按照同樣的規則補錄，進一步加劇了抽籤制度的不公平，因此，該份決議書呼籲，市教育局在在抽籤補錄時由順序錄取改為降序錄取，即從9到0、f到a來優先錄取。

他還指，這份決議當日由七位學委全票通過，為全市首份此類決議，也有其他學委會正在考慮計畫類似決議。

此前，包括華裔在內的上百位家長曾到市教育局前示威，要求當局解決問題，把在候補名單上的學生安排到適合的學校和項目，或是換新抽籤號碼來補錄，然而家長們發現孩子的抽籤號碼仍然維持原樣，再次被理想學校拒之門外。