再建2庇護所 皇后區籲市府及時溝通

皇后區或將再新增兩處大型帳篷，用來安置越境而來的庇護客。圖為市府此前在布朗士區開放的庇護客安置帳篷。(市長辦公室提供)

針對皇后區 或將再建兩處大型庇護 所，皇后區長理查茲(Donovan Richars)以及東皇后區各位議員17日發表聲明，呼籲市府及時溝通，確保周邊居民安全及項目透明性，也有議員呼籲，建地不應僅用於安置庇護客，也要考慮遊民 及成癮者。

皇后區將再增的兩處大型帳篷，據信將分別位於南歐松公園(South Ozone Park)亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)以及皇后村(Queens Village)克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)，每處容納約1000名成年無證客。

皇后區長理查茲對此表示，在上述兩處地點，市府必須建立社區諮詢委員會(Community Advisory Boards)，與當地社區領袖及居民建立持續的溝通渠道，也必須不遺餘力確保所有民眾安全，並確保庇護客能夠充分使用當地的公共交通設施，前往他們需要去的地方。

市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)則指，占地300畝且包含數十座建築的克里德莫精神中心，目前大面積呈空置狀態，雖然比起社區學校及酒店確實更適合接收庇護客，但仍是極為重要的資源，卻再一次被用來照顧庇護客，而不是紐約民眾。並且，這些決定似乎都是在沒有透明度或社區參與的情況下做出，引起了周邊民眾的正當憤怒和憂慮。

她說，克里德莫不應僅成為庇護客安置所，也要考慮安置遊民及成癮者，但無證移民潮的真正問題是南部邊境實質上沒有任何執法，「唯一的解決方案是關閉邊境」。

市議員李琳達、州參議員劉醇逸、史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)等八位東皇后區議員17日也聯合發表聲明，指市府此舉緊隨在貝爾羅斯(Bellerose)新增了兩個庇護所之後，居民們在當時並未得到事先通知，市府應確保與居民的細緻溝通。此外，市府也不能獨自完成任務，需要聯邦的資源，以達成可持續的長期解決方案。