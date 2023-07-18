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紐約客談／期待新市警總局長 大展拳腳

紐約客談

市長亞當斯17日宣布任命卡班為市警總局局長，任命金塞拉為第一副局長。亞當斯繼續履行其多樣化的承諾，卡班是第一位西語裔紐約警察局長，金塞拉更是是第一位擔任第一副局長的有色人種女性。

但要當好紐約警察局長，關鍵要看個人的經驗、能力和眼光。前任紐約警察局長西維爾在任職一年半後，突然宣布辭職，人們對此議論紛紛。除了西維爾自己之前透露的警察局存在性別歧視的因素外，作為一名從長島警察局空降到市警總局的警察局長，水土不服恐怕也是原因之一。

正因為如此，人們看好剛上任的卡班。卡班在紐約警察局從警32年，從最基層一步一個腳印往上走，是最了解市警總局的人。他明了警局的業務流程和人事關係，也知道市警總局的問題和缺陷。這能幫助卡班盡快開展工作，也能幫助他在實施內部改革時有的方矢，切中要害。對於一個有著178年歷史機構來說，有優秀傳承的同時，也存在積重難返的缺陷。要讓這樣的機構重新煥發活力，卡班應該是很好的人選。

從另一方面講，卡班從布朗士區起步，足跡遍及紐約市五大區，他對於各區治安的具體情況一定會有自己的認識和理解。現在，新冠疫情已經成為過去時，治安也在慢慢好轉，正是卡班做出一番成績的時候。

卡班的父親就是一名紐約警察，卡班說他父親一眼就能看出地鐵站對面站台的小偷，希望卡班能更進一步，能「慧眼識警」，提拔更多有膽識、有能力和有眼光的優秀警探。朝著族裔多樣化的趨勢，對於華社來說，未來或許可以期盼出現一位華裔警察局長。

亞當斯 地鐵站 長島

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