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堵車費計畫明公聽 華社將示威

記者許君達╱紐約報導
「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」宣布將於19日下午在MTA總部門前舉行抗議示威，反對曼哈頓堵車費的徵收。(記者許君達╱攝影)
「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」宣布將於19日下午在MTA總部門前舉行抗議示威，反對曼哈頓堵車費的徵收。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓中下城徵收堵車費的計畫在聯邦層面過關後，交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)訂於7月19日(周三)在曼哈頓下城的MTA總部舉行會議，討論具體收費細則。「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」(Chinatown & Little Italy Coalition for No Congestion Tax)宣布，將於開會當日聚集在曼哈頓金融區百老匯2號(2 Broadway)的MTA總部門外示威，抗議當局不顧本地民意強行收費的行為。

根據計畫，示威隊伍將於7月19日(周三)下午3時開始集結，首先舉辦一個簡短的記者會，然後從3時30分開始抗議。聯盟成員陳建閃表示，MTA自己經營不善導致虧損，卻要向開車進入曼哈頓的人開刀，這是不公平也不合理的。他說，現在年輕人紛紛搬離，只剩很多老人住在華埠，而無論老人們就醫，還是子女前來探視，都很難完全不開車，單次入城高達23元的堵車費將令這些本就收入微薄的老人及其家庭生活成本更高。

聯盟成員盧元龍將堵車費形容為「棺材上的釘子」，表達其對華埠社區摧毀性的危害。他提到，在多年前，該案尚在討論時，沒有一個民選官員向華埠社區解釋過到底收什麼費、會有什麼影響。如今木已成舟，讓華埠居民只有被動接受的份，這不公平。

反堵稅聯盟另一成員王鏑則說，身邊很多人都在質問為什麼這樣一個在華埠幾乎人人反對的政策，卻從頭到尾沒有人站出來反對。他拋出這一質問，並表示，僑領、商業業主、非營利機構們，平時口口聲聲說代表華埠、代表社區，然而到了這種時候，卻都躲在後面不發聲，「代表了我們什麼？」

陳建閃表示，除了抗議示威以外，在未來具體的抗爭過程中，聯盟還是會首先與本地民選官員進行溝通，請他們幫助陳情。如果陳情無用，則「不得不法庭相見」。

華埠 曼哈頓 堵車費

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