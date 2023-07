堵車費計畫明公聽 華社將示威

「華埠與小義大利無擁堵稅聯盟」宣布將於19日下午在MTA總部門前舉行抗議示威,反對曼哈頓堵車費的徵收。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓 中下城徵收堵車費 的計畫在聯邦層面過關後,交通檢視委員會(Traffic Mobility Review Board)訂於7月19日(周三)在曼哈頓下城的MTA總部舉行會議,討論具體收費細則。「華埠 與小義大利無擁堵稅聯盟」(Chinatown & Little Italy Coalition for No Congestion Tax)宣布,將於開會當日聚集在曼哈頓金融區百老匯2號(2 Broadway)的MTA總部門外示威,抗議當局不顧本地民意強行收費的行為。

根據計畫,示威隊伍將於7月19日(周三)下午3時開始集結,首先舉辦一個簡短的記者會,然後從3時30分開始抗議。聯盟成員陳建閃表示,MTA自己經營不善導致虧損,卻要向開車進入曼哈頓的人開刀,這是不公平也不合理的。他說,現在年輕人紛紛搬離,只剩很多老人住在華埠,而無論老人們就醫,還是子女前來探視,都很難完全不開車,單次入城高達23元的堵車費將令這些本就收入微薄的老人及其家庭生活成本更高。

聯盟成員盧元龍將堵車費形容為「棺材上的釘子」,表達其對華埠社區摧毀性的危害。他提到,在多年前,該案尚在討論時,沒有一個民選官員向華埠社區解釋過到底收什麼費、會有什麼影響。如今木已成舟,讓華埠居民只有被動接受的份,這不公平。

反堵稅聯盟另一成員王鏑則說,身邊很多人都在質問為什麼這樣一個在華埠幾乎人人反對的政策,卻從頭到尾沒有人站出來反對。他拋出這一質問,並表示,僑領、商業業主、非營利機構們,平時口口聲聲說代表華埠、代表社區,然而到了這種時候,卻都躲在後面不發聲,「代表了我們什麼?」

陳建閃表示,除了抗議示威以外,在未來具體的抗爭過程中,聯盟還是會首先與本地民選官員進行溝通,請他們幫助陳情。如果陳情無用,則「不得不法庭相見」。