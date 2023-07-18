亞裔法院助理少 黃敏儀籲多報名

黃敏儀與法律界領袖呼籲亞裔人士積極報考紐約州統一法律系統的法院助理職位。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀日前聯合法律界領袖人士，呼籲亞裔 民眾積極報考紐約州 統一法律系統(UCS)的法院助理職位，以增加亞裔在法律界的代表性。

據悉，在紐約州統一法律系統的1萬4500名非司法雇員中，亞裔不到4%；在法院書記官和助理中，只有3%來自亞太裔社區，比例均這遠遠低於亞裔在紐約州10.8%和紐約市17.3%的人口比率。

黃敏儀表示，司法系統的代表性是很重要的，「當你走進法庭時，從法官到地方檢察官辦公室再到法律辯護人和法庭助理，看到像你一樣的人是很重要的」。她稱，報考法院助理職位，不僅是一個很好的就業機會，也是一個幫助確保法庭多樣性的機會。

紐約州高等法院首位亞裔女性法官凌德麗表示，「當我在1995年當選法官時，法庭上幾乎沒有亞裔雇員，盡管這些年來亞裔訴訟當事人的數量穩步增加，但我們這個社區的代表性仍然不足」。她說，除了良好的起薪外，擔任法院書記官的職位，還享有工作保障、健康保險 、病假、年假和養老金，也有晉升的機會。

法院助理考試將於10月11日(周三)至11月1日(周三)在全州各地舉行。合格的候選人應具有高中文憑和兩年或四年的文書工作經驗，每一年的工作經驗也可以用30個大學學分代替；想參加考試的民眾，必須在8月10日(周四)之前，在紐約法院職業網站https://reurl.cc/OvDygA提交報名申請，申請人將收到一個自行安排考試預約的鏈接。

法庭助理職位的起薪在5萬4000元到5萬9000元之間，福利包括20天帶薪休假，13天帶薪假日，健康保險和退休福利；法庭助理的主要工作內容是在各級法院，執行與法庭訴訟有關的文書工作，或者可法庭外工作，提供程序信息和監督法庭後勤人員。