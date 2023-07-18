亞裔法院助理少 黃敏儀籲多報名
市議員黃敏儀日前聯合法律界領袖人士，呼籲亞裔民眾積極報考紐約州統一法律系統(UCS)的法院助理職位，以增加亞裔在法律界的代表性。
據悉，在紐約州統一法律系統的1萬4500名非司法雇員中，亞裔不到4%；在法院書記官和助理中，只有3%來自亞太裔社區，比例均這遠遠低於亞裔在紐約州10.8%和紐約市17.3%的人口比率。
黃敏儀表示，司法系統的代表性是很重要的，「當你走進法庭時，從法官到地方檢察官辦公室再到法律辯護人和法庭助理，看到像你一樣的人是很重要的」。她稱，報考法院助理職位，不僅是一個很好的就業機會，也是一個幫助確保法庭多樣性的機會。
紐約州高等法院首位亞裔女性法官凌德麗表示，「當我在1995年當選法官時，法庭上幾乎沒有亞裔雇員，盡管這些年來亞裔訴訟當事人的數量穩步增加，但我們這個社區的代表性仍然不足」。她說，除了良好的起薪外，擔任法院書記官的職位，還享有工作保障、健康保險、病假、年假和養老金，也有晉升的機會。
法院助理考試將於10月11日(周三)至11月1日(周三)在全州各地舉行。合格的候選人應具有高中文憑和兩年或四年的文書工作經驗，每一年的工作經驗也可以用30個大學學分代替；想參加考試的民眾，必須在8月10日(周四)之前，在紐約法院職業網站https://reurl.cc/OvDygA提交報名申請，申請人將收到一個自行安排考試預約的鏈接。
法庭助理職位的起薪在5萬4000元到5萬9000元之間，福利包括20天帶薪休假，13天帶薪假日，健康保險和退休福利；法庭助理的主要工作內容是在各級法院，執行與法庭訴訟有關的文書工作，或者可法庭外工作，提供程序信息和監督法庭後勤人員。
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