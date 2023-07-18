我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

亞裔法院助理少 黃敏儀籲多報名

記者高雲兒╱紐約報導
黃敏儀與法律界領袖呼籲亞裔人士積極報考紐約州統一法律系統的法院助理職位。(黃敏儀辦公室提供)
黃敏儀與法律界領袖呼籲亞裔人士積極報考紐約州統一法律系統的法院助理職位。(黃敏儀辦公室提供)

市議員黃敏儀日前聯合法律界領袖人士，呼籲亞裔民眾積極報考紐約州統一法律系統(UCS)的法院助理職位，以增加亞裔在法律界的代表性。

據悉，在紐約州統一法律系統的1萬4500名非司法雇員中，亞裔不到4%；在法院書記官和助理中，只有3%來自亞太裔社區，比例均這遠遠低於亞裔在紐約州10.8%和紐約市17.3%的人口比率。

黃敏儀表示，司法系統的代表性是很重要的，「當你走進法庭時，從法官到地方檢察官辦公室再到法律辯護人和法庭助理，看到像你一樣的人是很重要的」。她稱，報考法院助理職位，不僅是一個很好的就業機會，也是一個幫助確保法庭多樣性的機會。

紐約州高等法院首位亞裔女性法官凌德麗表示，「當我在1995年當選法官時，法庭上幾乎沒有亞裔雇員，盡管這些年來亞裔訴訟當事人的數量穩步增加，但我們這個社區的代表性仍然不足」。她說，除了良好的起薪外，擔任法院書記官的職位，還享有工作保障、健康保險、病假、年假和養老金，也有晉升的機會。

法院助理考試將於10月11日(周三)至11月1日(周三)在全州各地舉行。合格的候選人應具有高中文憑和兩年或四年的文書工作經驗，每一年的工作經驗也可以用30個大學學分代替；想參加考試的民眾，必須在8月10日(周四)之前，在紐約法院職業網站https://reurl.cc/OvDygA提交報名申請，申請人將收到一個自行安排考試預約的鏈接。

法庭助理職位的起薪在5萬4000元到5萬9000元之間，福利包括20天帶薪休假，13天帶薪假日，健康保險和退休福利；法庭助理的主要工作內容是在各級法院，執行與法庭訴訟有關的文書工作，或者可法庭外工作，提供程序信息和監督法庭後勤人員。

亞裔 紐約州 保險

上一則

2台灣新興陶瓷藝術家 法拉盛開展

下一則

紐約客談／期待新市警總局長 大展拳腳

延伸閱讀

禁用種族作考量後 紐約各大學傳承招生制度重受檢視

禁用種族作考量後 紐約各大學傳承招生制度重受檢視
紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤

紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤
加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報

加拿大山火濃煙再臨 空氣品質指數將超過100 紐約州發警報
皇后區州眾議員辭任 憾仇恨犯罪仍增

皇后區州眾議員辭任 憾仇恨犯罪仍增

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截