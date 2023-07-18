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2台灣新興陶瓷藝術家 法拉盛開展

記者鄭怡嫣╱紐約報導
新興陶瓷藝術家郭家瑄以及朱品馨作品。(無門美術館提供)
新興陶瓷藝術家郭家瑄以及朱品馨作品。(無門美術館提供)

兩位來自台灣的新興陶瓷藝術家郭家瑄以及朱品馨，將於19日(周三)在皇后區法拉盛舉辦戶外藝術展覽，活動免費，歡迎有興趣的民眾參與。

此次展覽策展及策畫人李馨雅介紹，這是無門美術館(Museum without Doors)系列的第三場展覽，它的概念與由藝術家林世寶在2020年首次推出，旨在讓藝術從傳統畫廊和博物館空間跳脫出來，走進公共與人們的日常生活空間，縮短普羅大眾與藝術的距離，從而豐富法拉盛當地藝術文化。

兩位新興陶瓷藝術家郭家瑄以及朱品馨的作品，則將在此次走進設在法拉盛綠色市集(Flushing Greenmarket)，郭家瑄的展品主題為「睡著的流浪者與他們的夢境」，朱品馨則會帶來充滿童趣的雕塑作品，主題為「快樂的、充滿想像力的小孩子們」。

在台灣學習陶瓷專業的郭家瑄，後赴紐約藝術學生聯盟專攻雕塑，其作品曾獲「第19屆東京-紐約陶瓷比賽首獎」；朱品馨畢業於台南應用科技大學美術系，後赴紐約學生藝術聯盟進修雕塑，其作品遂以人心跟童真為主軸，曾受邀參展駐紐約台灣經濟文化辦事處和皇后區植物園合辦的世界蘭花展等。

展覽將於19日上午11時至下午2時在法拉盛綠色市集內舉辦，市集設於邦恩遊樂場(Bowne Playground)及第20小學前舉辦，地址為法拉盛友聯街(Union St)及邦恩街(Bowne St)之間的三福大道(Sanford Ave)路段。

法拉盛 雕塑 皇后區

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