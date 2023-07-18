MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務

大都會運輸署(MTA)將於9月底，在全市試點提供五條免費公車路線。(MTA提供)

州長霍楚 (Kathy Hochul)17日宣布，大都會運輸署(MTA )將於9月底，在全市試點提供五條免費公車路線，持續6到12個月，預計將使近44萬乘客受惠。

五條免費公車路線包括：在布碌崙的威廉姆斯(Williams)大道和弗拉蘭茲(Flatlands)大道之間運行的B60；橫跨曼哈頓 、主要沿著116街、曼哈頓大道和西106街運行的M116；在皇后區東南部的坎布爾高地(Cambria Heights)和牙買加中心之間運行的Q4 LCL/LTD；在史泰登島(Staten Island)運行，連接St. George碼頭和西海岸廣場(West Shore Plaza)的S46/96號線；以及在紐約布朗士區西部運行的BX18(A/B線)。

該試點項目將持續6到12個月，每天預計為43萬9000名乘客提供服務。所有免費的公車將標有「免車費」(Fare Free)，公車站和車內裝飾也都會是黑綠相間的設計，和普通公車區別開來。

據悉，這是紐約州5000萬試點項目的一部分，除了用於免車費公車試點，這筆資金還使1號線、6號線、C線、N線和R線，在中午和周末的列車數量增加了20%。霍楚表示，MTA是紐約市的命脈，「我為我們將客流量恢復到疫情前水平取得的巨大進展感到自豪」。

霍楚表示，「通過建立這些免費公車試點路線，我們正在擴大整個城市的公共交通，改善交通公平，更好地為所有紐約人服務」。