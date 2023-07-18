我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勁球頭獎史上第三高 華洋民眾試手氣

阿茲海默症現曙光 禮來抗體新藥證實延緩認知衰退病程

MTA將試點5免費公車線路 增地鐵服務

記者高雲兒╱紐約報導
大都會運輸署(MTA)將於9月底，在全市試點提供五條免費公車路線。(MTA提供)
大都會運輸署(MTA)將於9月底，在全市試點提供五條免費公車路線。(MTA提供)

州長霍楚(Kathy Hochul)17日宣布，大都會運輸署(MTA)將於9月底，在全市試點提供五條免費公車路線，持續6到12個月，預計將使近44萬乘客受惠。

五條免費公車路線包括：在布碌崙的威廉姆斯(Williams)大道和弗拉蘭茲(Flatlands)大道之間運行的B60；橫跨曼哈頓、主要沿著116街、曼哈頓大道和西106街運行的M116；在皇后區東南部的坎布爾高地(Cambria Heights)和牙買加中心之間運行的Q4 LCL/LTD；在史泰登島(Staten Island)運行，連接St. George碼頭和西海岸廣場(West Shore Plaza)的S46/96號線；以及在紐約布朗士區西部運行的BX18(A/B線)。

該試點項目將持續6到12個月，每天預計為43萬9000名乘客提供服務。所有免費的公車將標有「免車費」(Fare Free)，公車站和車內裝飾也都會是黑綠相間的設計，和普通公車區別開來。

據悉，這是紐約州5000萬試點項目的一部分，除了用於免車費公車試點，這筆資金還使1號線、6號線、C線、N線和R線，在中午和周末的列車數量增加了20%。霍楚表示，MTA是紐約市的命脈，「我為我們將客流量恢復到疫情前水平取得的巨大進展感到自豪」。

霍楚表示，「通過建立這些免費公車試點路線，我們正在擴大整個城市的公共交通，改善交通公平，更好地為所有紐約人服務」。

霍楚 曼哈頓 MTA

上一則

曲怡文攜紅十字會 免費裝煙霧探測器

下一則

堵車費計畫明公聽 華社將示威

延伸閱讀

卡班接棒紐約市警總局局長 成為第一位西語裔局長

卡班接棒紐約市警總局局長 成為第一位西語裔局長
紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤

紐約州暴雨 逾2萬人遇停電 長島雨量超過6吋 600航班取消或延誤
紐約皇后區擬增2帳篷 安置庇護客

紐約皇后區擬增2帳篷 安置庇護客
爭取「權利和生存」 紐約華埠設反堵車費聯盟

爭取「權利和生存」 紐約華埠設反堵車費聯盟

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機

17歲青少年為省錢假裝訂轉機機票 遭航空公司禁止搭機
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截

機師降落前昏倒 女乘客「接手開飛機」驚險迫降 左機翼斷2截