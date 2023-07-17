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大紐約區通膨回落 市民無感

記者許君達／紐約報導
數據顯示通膨持續放緩，然而在現實中，「價格平穩」的可感度有限。(記者許君達／攝影)
數據顯示通膨持續放緩，然而在現實中，「價格平穩」的可感度有限。(記者許君達／攝影)

最新發布的消費者價格指數報告顯示，6月全美的消費者價格漲幅繼續減緩，通膨率進一步降低，包括紐新兩州在內的大紐約都會區的家庭食品類消費漲幅甚至更低於全國平均水平，價格更加趨於平穩。不過，數據上的變化趨勢並不能完全體現在居民的現實生活中，紐約市部分華人居民表示難以感知到報告結果中的樂觀情緒。

根據報告，6月通膨率降至3%，距離聯準會的2%目標僅差一個百分點；另據勞工統計局上周發布的報告，全美6月食品雜貨價格比去年同期上漲了4.7%，而在大紐約地區，該數值為4.4%。這意味著，紐約人購買食物和生活必需品的經濟壓力有所減輕，但與本輪通膨以及疫情之前相比，價格依舊高企。

NBC新聞在進行相關統計後，發現從去年6月至今年6月，大紐約地區的穀物和烘焙食品價格上漲最劇烈，達到7.9%，水果和蔬菜漲幅則達到6.6%；乳製品的漲幅有所回落，達到2.1%；而肉蛋、禽類、水產則比去年略有下降，降幅1.1%。農業部的報告預計，雞肉和雞蛋的價格還有進一步下降的空間。

居民與小商業主的感受則與數據有著較為顯著的差異。曼哈頓華埠的小吃業者吳女士反映，雖然聽說了食材進貨價格有降，然而更多只是「聽說」，在現實中，供貨商給出報價並未降低很多。除了在今年年初瘋漲到離譜程度的雞蛋價格終於有了些回落外，其他原料基本很難感知到降價。「『降價』經常只在報紙上看到，實際沒有遇到過。」華埠另一小吃業者也有相似的反饋，表示沒感覺到成本有所降低。

在實際的市場上，食品原材料價格與大數據也不完全一致。在華埠一間規模較大的華人超市，雞蛋價格已基本降至疫情前的水平，最便宜的雞蛋一打售價1.69元，而鮮牛奶的價格則嚴重偏高。同時，超市內的肉類價格則不算低廉，普通雞胸肉每磅單價超過4元，在牛肉與豬肉的櫃檯，價籤剛剛修改過，被覆蓋的舊價格隱約可見，絕大多數低於現在的價格，表明漲價是普遍現象。一位買肉的女士苦笑，「漲價如山倒，降價如抽絲。」

從去年年底到今年年初價格瘋狂飆升的雞蛋價格已回落到正常水平。(記者許君達／攝影)
從去年年底到今年年初價格瘋狂飆升的雞蛋價格已回落到正常水平。(記者許君達／攝影)
在曼哈頓的華人超市，肉類價格依舊偏貴，且有所增長。(記者許君達／攝影)
在曼哈頓的華人超市，肉類價格依舊偏貴，且有所增長。(記者許君達／攝影)

雞蛋 華埠 華人超市

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