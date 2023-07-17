華埠消防安全講座 居民踴躍參與

華埠商改區與華埠土地信託16日聯合市消防局在曼哈頓華埠舉辦中文消防安全知識講座。(記者許君達／攝影)

華埠 商業改進區(Chinatown BID)與華埠土地信託(Chinatown CLT)16日聯合市消防局在曼哈頓華埠舉辦中文消防安全知識講座，向華埠居民傳授防火常識、鋰電池安全使用方式、火災自救、滅火器使用等方面的專業知識；主辦方表示，如果發現電池冒煙，應立即撤離，千萬不可嘗試自行救火，尤其不要澆水。

這是華埠系列消防安全講座的第五場，主要面向講國語的人群。由於6月底華埠麥地臣街剛剛(Madison St.)發生鋰電池導致的致命火災，消防安全成為社區熱點議題，因此本場講座的上座率很高，共有超過50人到場。講座得到州參議員卡范納(Brian Kavanagh)及州眾議員 李榮恩(Grace Lee)的支持，並由華埠土地信託成員王鏑提供中英文翻譯服務。

市消防局代表羅顯耀說，沒有任何家庭常用的滅火方式能夠應對鋰電池火災。因此，如果發現電池冒煙，必須馬上集合家庭成員撤離房屋並報火警，撤離時最好隨手關上房門、以便阻礙火勢蔓延，千萬不可嘗試自行救火，尤其不要澆水。如果在電池冒煙冒火之前發現溫度過高的情況，則要立即切斷電源，並將易燃物轉移到遠離電池的地方。

羅顯耀介紹，鋰電池並非僅用於電單車，日常使用的手機、電腦內部都有鋰電池的存在。他列舉了多條鋰電池日常使用須知，包括杜絕整夜充電、購買時認準大品牌原廠產品、不要使用外包裝有破損的電池、不要使用延長線充電、不要在建築門口或過道上充電，以及給手機充電時不要將其捂在枕下等。他還提示，買電池時要注意看其標籤上是否有代表檢測 合格的「UL」標誌。