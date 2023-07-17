法拉盛非中心地段 商場生意慘淡

不在法拉盛中心地段的商場，疫後生意恢復不盡如人意。(記者高雲兒／攝影)

距離疫情 平息已經有大半年，法拉盛 各大商家都逐漸開了店門，但是疫情後的經濟現狀似乎並不盡如人意，尤其是不在法拉盛中心地段的商場，店家將原因歸結為經濟、治安和停車不便，對於這些問題；法拉盛商改區 表示，改善需要多方的合作和努力。

在緬街的今日商場內經營十多年服裝店的Helen感嘆自己的庫存基本都是滿的，「今年是疫情中最差的一年了」。她說，今年三、四月份也還行，「到了天熱了反倒更差了」。

她以國慶日舉例，「往年人都很多，今年都沒人，那天下午五時左右就關門了，太蕭條了」。而法拉盛的治安是她責怪的原因之一，「以前夏天，晚上八、九點鐘街上人都多了去了，現在沒人了，不敢出街了」。

在緬街的時代商場內，也是經營一家服裝店的葉女士表示，自己經營五年，也感到今年是最差的一年，「往年總有淡季旺季，今年好像只有淡季」。她舉例，服裝店的旺季一般在四五六月，「尤其新貨到的幾天非常忙，但是今年就沒有」。

她表示，侑於商場的位置限制，所以來光顧的大多是老客戶，閒逛的客戶很少，但是目前距離時代商場近的停車場似乎選擇並不多，「不好停車，就更沒人來了」。

兩家店的老闆都表示，所幸商場的租金不算高，這幾年漲幅也不多，所以還能掙出來。Helen說，不只是服裝店，所有人都在咬牙堅持；在時代商場經營古玩店的Jack表示，人們消費方式更加謹慎了，「對未來沒有信心」。