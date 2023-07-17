皇后區州眾議員辭任 憾仇恨犯罪仍增

羅森塔爾日前辭任皇后區第27選區州眾議員。(取自州眾議會官網)

此前曾有傳聞將離職的皇后區 第27選區州眾議員羅森塔爾(Daniel Rosenthal)，近日正式辭任；該包括白石鎮、大學點 等亞裔聚居地，預計將在11月舉辦特殊選舉。羅森塔爾表示，他最大的遺憾是仇恨犯罪 數據仍在增長，他的最後一份與此有關的打擊校園仇恨的提案，則在近日由州長霍楚(Kathy Hochul)簽字成法。

羅森塔爾將在8月起，前往全國最大的猶太裔非牟利慈善機構之一「UJA聯盟紐約分部」(UJA-Federation of New York)擔任政府關係副主席，他在皇后區秋園(Kew Gardens)長大，育有兩位孩子，從20歲開始參與地方政治，曾為時任皇后區市議員朗斯曼(Rory Lancman)工作。

在2017年，皇后區第27選區州眾議員斯蒙威茲(Michael Simonowitz)突然辭世，26歲的羅森塔爾在一次無對手挑戰的特別選舉中贏得該席位，成為了當時最年輕的紐約州眾議員。

回顧六年任期，羅森塔爾表示，修復樂菲大道橋(Lefferts Boulevard Bridge)以及通過營養紐約(Nourish NY)來解決食品安全問題，是他印象最深刻的成就，讓他最遺憾的則是儘管大家都在作出努力和改變，但仇恨犯罪的統計數據仍在增加。

在離任前，他和州參議員史塔文斯基(Toby Ann Stavisky)共同起草的校園仇恨犯罪提案由州長簽字成法，法案要求所有大學在線公布校園仇恨犯罪的報告，且數據必須單獨列開，並向入學新生普及與宣講如何防範仇恨犯罪。

羅森塔爾所代表的第27選區位於皇后區東部，由秋園丘(Kew Gardens Hills)向北貫穿直至大學點以及白石，根據2020年人口普查，約有38%白人以及23%亞裔，而選區內郵編11356的大學點一帶，則約有近32%亞裔人口，為新移民華裔聚居地區。在2022年普選，民主黨籍的羅森塔爾以58.0%得票率獲勝。

按照慣例，紐約州將在11月為這個選區舉辦特殊選舉，兩黨也將各自舉薦候選人，目前，羅森塔爾對特殊選舉不予置評，而該選區雖歷來在總統年選舉均為民主黨獲勝，但去年共和黨州長候選人李修頓(Lee Zeldin)的得票率卻達56%，也使得不少人士認為該席位此次亦有翻紅的可能。