亞裔律師協會、亞平會7/19免費法律諮詢

紐約亞裔律師協會同亞洲人平等會合辦免費法律諮詢服務。（取自紐約亞裔律師協會官網）

紐約亞裔 律師協會(Asian American Bar Association of New York)日前宣布，將與亞洲人平等會(Asian Americans for Equality，簡稱亞平會)合作，於19日(周三)起，每月第三個周三的晚上6時30分至8時30分，在曼哈頓 下東城舉行免費法律諮詢服務，並提供中文翻譯。

紐約亞裔律師協會發表聲明稱，免費的法律顧問服務涵蓋住房、就業 、勞工、移民和家庭事務，紐約亞裔律師協會的志願律師將在活動期間，提供一對一的法律資訊和建議，若民眾的問題未能得到充分的解決，則可將問題轉交給紐約亞裔律師協會旗下的律師事務所，或是轉介到相關信息服務團隊(Legal Referral and Information Service)，最終確保由合格的律師進行處理。

紐約亞裔律師協會公益法律顧問活動於2015年起首度舉行，專門為英語水平有限的亞裔提供法律諮詢，使相關民眾能得到有關於司法程序和法律資源的可靠信息。該活動的志願者隊伍主要由專業律師、法律專業學生、口譯員自願組成，並在全市五大區進行輪流服務。

即將於19日開始、每月第三個周三晚間舉行的免費法律諮詢服務，無需預約；地點在111 Norfolk Street, New York, New York 10002。感興趣的民眾，可撥打電話(212) 358-9922諮詢；更多資訊可參考，https://reurl.cc/DAeGVQ。