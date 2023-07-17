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單車停放逾七天 市交通局將拖走

記者胡聲橋／紐約報導
市交通局將拖走停放超過七天以上的廢棄單車。(記者胡聲橋 / 攝影)
市交通局將拖走停放超過七天以上的廢棄單車。(記者胡聲橋 / 攝影)

在紐約街頭，人們經常會看到一些廢棄的單車，有的滿是灰塵，有的殘缺不全，還有的連輪子都扁了，慘不忍睹。這不僅影響市容，還占用了寶貴的公共資源。從本月開始，紐約市交通局出台一項新規，交通局將處理廢棄七天以上的單車。

根據新規，如果一輛單車被鎖在同一個地方至少七天，任何民眾皆可以投訴； 一旦有人投訴，交通局就會在廢棄單車上掛標籤，如果標簽七天後仍然存在，這輛單車將被移至當地警局，並在那裡停放30天；若屆時單車仍未被所有者取回，這輛單車將會被轉移到紐約市警總局的其他設施。

有的單車騎行者表示，七天的寬限時間太短，他們經常在一個地方停放單車超過七天，這項規定不合理。單車維權人士則擔心，一旦單車被警方保管，它將進入可怕的官僚程序，比如要記錄單車序列號等信息，以便車主取回自己的單車。這套程序一旦運行起來將費時費力，實際上給車主取回單車帶來很大的不便和麻煩。

紐約單車協會(Bike New York)的維權負責人奧卡特(Jon Orcutt)說，不是每個車主都會把自己單車的序列號寫下來，因此若有可能，單車騎士應和自己的單車合影。這樣的話，一旦單車被掛上標籤或拖走，單車騎士也有證據證明是自己的單車。

紐約市已經制定了有關廢棄單車的法律，因此許多民眾敦促市府重點清除明顯被損壞和遭遺棄的單車。過去的廢棄單車法授權清潔局根據特定標準，將某些固定在公共設施的單車歸類為廢棄自行車，並允許將其移除和處置。

紐約市

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