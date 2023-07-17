布碌崙郵遞員偷40多張信用卡 消費享樂

布碌崙南區郵遞員被指盜竊四十多張信用卡，用於奢侈品消費。(記者胡聲橋／攝影)

紐約東區聯邦檢察官 辦公室稱，一名布碌崙 (布魯克林)郵遞員被指控從郵件中盜竊了數十張信用卡 ，並與同謀一道，用這些信用卡購買高檔服裝、奢侈品，上高檔餐廳。

根據檢察官辦公室，從2021年10月到今年4月，嫌犯金恩(Khaisa King)在布碌崙三個不同的郵局工作，一個是位於羊頭灣的海灣郵局(Bay Station)，另一個郵局在格雷夫森德(Gravesend)，還有一個郵局在中木(Midwood)。金從郵件中共竊取了40多張信用卡，她的同謀弗斯汀(Ricky Faustin)將信用卡激活後，兩人將信用卡用於個人享受。

金和弗斯汀用偷來的信用卡購買了價值超過10萬元的服裝和奢侈品牌，包括普拉達(Prada)、香奈兒(Chanel)、聖羅蘭(Yves Saint Laurent)和紀梵希(Givenchy)等，他們還用偷來的信用卡在高級餐廳享用晚餐。

檢察官還懷疑，這些被盜信用卡曾在當地商店使用，包括布碌崙的三角熟食店(Triangle Deli)，該店老板洪特(Alaeldin Hauter)說，他每年都要處理數次信用卡詐騙，他有時會在要求信用卡公司付款時遇到麻煩。

據統計，過去幾年中，紐約市至少有12名郵遞員因涉嫌郵件盜竊和欺詐而受到指控。2021年，曼哈頓地區檢察官指控包括4名郵遞員在內的10人涉嫌一起價值75萬元的信用卡盜竊和詐騙案；2021年3月，皇后區檢察官指控一名郵遞員竊取信用卡並用其支付8000元的整形手術費用；2022年秋天，紐約南區聯邦檢察官指控三名郵件投遞員涉嫌一起130萬元的詐騙案。

美國郵政局發言人稱，郵遞員的偷竊行為非常罕見，是絕對不能容忍的，他們將繼續與執法伙伴密切合作，以解決和防止信件盜竊事件；非營利組織美國公共利益研究集團(U.S. Public Interest Research Group)的消費者監督員穆雷(Teresa Murray)則表示，如果是信用卡被盜用，那麼消費者是受到聯邦法律保護，可以申訴取消付款。