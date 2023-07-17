公校3900名警衛 將穿防彈背心

紐約市公校安全員將配戴防彈背心。(市警總局推特)

市警總局上周下令，派駐公校 的安全員最快將從下學年開始配備由警察局資助的耐用輕型防彈背心，以應對日益增多的校園暴力事件。市警總局稱，目前全市約有3900名在校安全員，他們今後在校內和校外執行監控巡查任務時，必須穿防彈背心。

該決定是在對全市300名安全員進行防彈背心試點項目後做出的。市警總局發言人說，試點項目非常成功，提升了學校安全員的安全。

學校安全員工會Teamsters Local 237的主席弗洛伊德(Greg Floyd)表示，安全員需要額外保護措施。他說，十多年來，校內武器收繳量不斷增加，安全員一直在要求為學校安全員配備防彈背心。不過，目前還不清楚，9月開課前是否每名安全員都能擁有一件防彈背心。

弗洛伊德說，上一學年公校安全員共收繳了近7000件不同類型的武器，沒收的槍支 達到了兩位數。警方數據顯示，2022-23學年，市公立學校收繳了15把槍支；2021-22學年共收繳了21把槍支。

警方稱，目前槍擊 案的受害者和嫌疑人都趨於年輕化，今年全市620名槍擊案受害者中有62人不滿18歲，占受害者總數的10%，因槍擊案被捕的人中有14%不滿18歲。警方稱，許多受害者都是在市內學校附近遭槍擊的。

今年2月的一天，在位於布碌崙(布魯克林)的威廉斯堡特許高中(Williamsburg Charter High School)外，學生們在當天下課時發生大規模斗毆，最後兩名青少年和一名37歲的安全員被槍彈擊中。去年12月，一名女孩在同一所學校外遭槍擊受傷。