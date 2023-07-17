男子幫人付車費 卻反遭捅傷

時報廣場地鐵站周末發生捅人案。(Getty Images)

消息人士透露，在時報廣場地鐵站 日前發生一起無緣故襲擊，一名男性在幫助一名疑似遊民的人支付車費後被其捅傷。目前受害人已被送醫，情況穩定，嫌犯在逃。截至發稿時，警方尚未通報更多信息。

據悉，襲擊發生在15日晚8時許，地點位於時報廣場-42街(Time Square-42nd Street)地鐵站靠近西40街(West 40th St.)交第七大道處的出口，51歲的受害人幫助嫌犯付費，卻反遭其用刀捅傷胸部。消息人士稱，持刀男子「可能是無家可歸者」。

近期，紐約地鐵已不止一次發生過好心人熱心幫忙卻反而遭殃的事件。5月10日，一位44歲的男性乘客Gideon Moncrieffe在布碌崙(布魯克林)地鐵C線列車上好心勸架後，被其中一人持刀劃傷，造成長達8吋的裂口貫穿整個面部；6月17日，一名22歲的乘客在曼哈頓華埠 附近的王子街(Prince St.)地鐵站試圖叫醒一名坐在輪椅上睡著的人，結果反過來被其用手杖擊打頭頸部，造成輕微撕裂傷。

雖然今年以來警方和市府都在宣傳「犯罪數量有所下降」，但地鐵內的傷害案件、甚至命案依舊時有發生。根據市警數據，過去一年裡，警方在地鐵上繳獲的非法刀具、剪刀和鋒利刃器數量大幅增加。截至6月中旬，警方已經逮捕了572名攜帶「切割工具」的乘客，較去年同期增加了60%；在過去四年裡，相關逮捕人數則飆升了126%。與此同時，地鐵內涉槍案件也在不斷增加，比2019年同期增加了90%。