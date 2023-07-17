我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

問到「六四」 百度AI「文心」突重開機：我們換個話題

北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

男子幫人付車費 卻反遭捅傷

記者許君達／紐約報導
時報廣場地鐵站周末發生捅人案。(Getty Images)
時報廣場地鐵站周末發生捅人案。(Getty Images)

消息人士透露，在時報廣場地鐵站日前發生一起無緣故襲擊，一名男性在幫助一名疑似遊民的人支付車費後被其捅傷。目前受害人已被送醫，情況穩定，嫌犯在逃。截至發稿時，警方尚未通報更多信息。

據悉，襲擊發生在15日晚8時許，地點位於時報廣場-42街(Time Square-42nd Street)地鐵站靠近西40街(West 40th St.)交第七大道處的出口，51歲的受害人幫助嫌犯付費，卻反遭其用刀捅傷胸部。消息人士稱，持刀男子「可能是無家可歸者」。

近期，紐約地鐵已不止一次發生過好心人熱心幫忙卻反而遭殃的事件。5月10日，一位44歲的男性乘客Gideon Moncrieffe在布碌崙(布魯克林)地鐵C線列車上好心勸架後，被其中一人持刀劃傷，造成長達8吋的裂口貫穿整個面部；6月17日，一名22歲的乘客在曼哈頓華埠附近的王子街(Prince St.)地鐵站試圖叫醒一名坐在輪椅上睡著的人，結果反過來被其用手杖擊打頭頸部，造成輕微撕裂傷。

雖然今年以來警方和市府都在宣傳「犯罪數量有所下降」，但地鐵內的傷害案件、甚至命案依舊時有發生。根據市警數據，過去一年裡，警方在地鐵上繳獲的非法刀具、剪刀和鋒利刃器數量大幅增加。截至6月中旬，警方已經逮捕了572名攜帶「切割工具」的乘客，較去年同期增加了60%；在過去四年裡，相關逮捕人數則飆升了126%。與此同時，地鐵內涉槍案件也在不斷增加，比2019年同期增加了90%。

地鐵站 時報廣場 華埠

上一則

法拉盛非中心地段 商場生意慘淡

下一則

皇后區擬增2帳篷 安置庇護客

延伸閱讀

比室外低10度 杭州在地鐵、防空洞設「納涼點」

比室外低10度 杭州在地鐵、防空洞設「納涼點」
地下溫度過高 地鐵恐減速、驟停

地下溫度過高 地鐵恐減速、驟停
女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制

女在滬「辱華」 稱看穿中國人惡心 被地鐵乘客鎖喉壓制
社群引風潮 紐約地鐵衝浪半年4死 涉案者均未成年

社群引風潮 紐約地鐵衝浪半年4死 涉案者均未成年

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11
布碌崙8大道發生致命槍擊案，一名西語裔男子被殺，開槍者疑為華男。(視頻截圖)

紐約布碌崙8大道發生槍擊案 疑毒品交易黑吃黑引起

2023-07-12 15:55

超人氣

更多 >
阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告

阿拉斯加半島地區規模7.4強震 官方發布海嘯警告
中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」
美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？

美元失守100關卡 這次真是多頭走到盡頭？
吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法

吃到飽正夯 醫曝5大攻略：第一口別吃「這個」顛覆想法
非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重

非裔劫匪駕車撞人搶包 亞裔老夫婦受傷嚴重