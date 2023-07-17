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皇后區擬增2帳篷 安置庇護客

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區或將再新增兩處大型帳篷，用來安置越境而來的庇護客。圖為市府此前在布朗士區開放的庇護客安置帳篷。(市長辦公室提供)
皇后區或將再新增兩處大型帳篷，用來安置越境而來的庇護客。圖為市府此前在布朗士區開放的庇護客安置帳篷。(市長辦公室提供)

據報導，皇后區將再新增兩處大型帳篷，接受新來的無證庇護客，兩處地點分別位於亞古德馬場(Aqueduct Racetrack)以及克里德莫精神中心(Creedmoor Psychiatric Center)。

根據The City報導，市府部門相關人員透露，市府已在近日批准這兩處大型帳篷的建設，並將在接下來的兩到三周內開放設施，每處預計容納1000名成年庇護客。一處帳篷位於皇后區亞古德馬場，比鄰A線地鐵站，另一處位於克里德莫精神中心的庇護帳篷離F線地鐵終點站約有15分鐘車程。

他們還透露，這兩處設施將與市府在去年秋季在布朗士果園海灘(Orchard Beach)以及蘭德爾島(Randall's Island)相似，這些無證客庇護帳篷均快速啟用，隨後關閉，市府也仍在努力尋找更多庇護客安置地點，以期在接下來的幾周開放。

不過，市府發言人斯馬特(Kate Smart)對上述的兩處地點暫時不予置評，她表示，近日通過新聞稿宣布的是唯一準備開放的庇護客收容所，「正如市長所說，當我們處理這場危機時，所有選項都在考慮之中，沒有任何人道救援中心會在宣布之前最後確定。」

雖然在近幾周，跨越美墨邊境入境的庇護客數量有所減少，但紐約市的庇護客流入數量仍保持穩定增長，市府最新的數據顯示，從本月3日至7日，3100名新的無證客進入了市府在各處開設的庇護所，使庇護客總數增至5萬3000人。截至本月9日，紐約市庇護所共有10萬3400人，創下新高。

而為因應湧入的庇護客，市府已在全市186家酒店及商業建築中開設了緊急庇護所，每一天約支付790萬元用於安置庇護客，預計到明年年底，將花費43億元開銷。副市長伊索姆(Anne Williams-Isom)近日則表示，紐約市接收的許多庇護客都來自美國的其他地方，因為這些城市已經無法容納更多人，紐約市因此開放門戶。

州長霍楚(Kathy Hochul)近日也在公開活動上表示，州府已經拿出10億元幫助紐約市建立庇護設施，此外州府也開始一項公共計畫，目前正處於收集公眾意見時期，該計畫旨在為湧入的庇護客建造3500個過渡性和支持性的住房單位。

庇護 紐約市 地鐵站

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