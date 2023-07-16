布碌崙68分局 迎首位女局長

謝芙為新任68分局長，將於近期將被安排與華社見面。(市警提供)

布碌崙 (布魯克林)市警68分局作為區內服務最多華人 的警局之一，轄區包括貝瑞吉、戴克高地、漢密爾頓公園大道等社區，近期調任新的正副局長，且也創下該分局首次迎來女性局長的創舉；警官謝芙(Kristen Schafer)於6月初便擔任68分局局長，近期將被安排與華社見面。

68分局近年來是全市打擊犯罪最傑出的警局之一，數據顯示，今年截至本月初發生476起宗罪案，與去年同期差不多，不過，重罪案如搶劫、盜竊、謀殺等均有小幅上升。

根據資料，謝芙曾在海軍公園(Marine Park)和紅鉤區(Red Hook)的市警76分局服務，在升任68分局局長以前，她便以副局長的身分工作多年；據悉，68分局早在4月初便對有力人選進行局長職位的討論，謝芙因表現優異、且明顯對貝瑞吉社區非常熟悉，令許多人相信她的能力，也對警局迎來首位女性局長感到興奮，「很期待她給社區帶來的改變。」

另一方面，自2008年成為市警的警官瓦薩洛(Antony Vassallo)，也被調任至68分局擔任副局長，他過去曾在88分局物業文員科、布碌崙南區勤務指揮中心(Patrol Borough Brooklyn South)服務。

向來與警察關係交好的布碌崙亞裔 民安隊隊長柳寶枝表示，已前往警局與兩名正副局長會晤，近期將會安排兩人來到8大道的總部與華人見面，並由此加深警民合作關係。