布碌崙孕婦健康博覽會 資源豐富

布碌崙區長雷諾索15日在區政廳舉辦「健康媽媽、健康寶寶」孕婦健康博覽會。(讀者提供)

布碌崙 (布魯克林)區長雷諾索(Antonio Reynoso)15日在區政廳舉辦「健康媽媽、健康寶寶」孕婦健康博覽會，當日課程包括為備孕母親準備瑜伽、肚皮舞教學、以及學習產前營養知識、母乳餵養、準父母和新生父母權益等健康資源。

當日活動由雷諾索與將近20個婦女科機構合作，帶來一系列活動和資源外，市衛生局(NYC Health Department)也通過抽獎活動，贈送免費的Pack-n-Plays嬰兒床；為更好服務民眾，也提供西語裔、海地語言等翻譯服務。

區長辦公室策畫主任余曼玉表示，當日的婦產科健康展旨在為全布碌崙的備孕女性、新手媽媽帶來資源，提供機會給他們學習不同的東西；她也指，該區有著幾乎全美最大的各族裔生產死亡率差異，特別是非洲裔產婦比起白人高出9.4%，產婦死亡率也位於紐約市 榜首，因此孕婦健康是雷諾索上任以來最關心的議題之一。

去年，雷諾索投入了25萬元加強區民的健康教育，婦產科便是其中一門，另也投資4500萬分配給布碌崙的三家公立醫院，其中前身為康尼島醫院的布碌崙南區健康中心(NYC Health+Hospitals/South Brooklyn Health)，獲得了最大的1850萬元的撥款；為推動該項目，雷諾索也將利用電子平台，在重點區域的公車站、地鐵站 進行宣傳，提升各族裔獲得醫療資源的平等性。