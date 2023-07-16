我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩熱 南加賣出2張二等獎 頭獎獎金累積至6.4億元

加拿大挖角 提供H1-B簽證者工作許可 吸納科技人才

團結派餐攜中華公所發放午餐 排長龍

記者張心╱紐約報導
團結派餐與中華公所15日派發250份免費午餐給社區長者。(記者張心╱攝影)
團結派餐與中華公所15日派發250份免費午餐給社區長者。(記者張心╱攝影)

非營利組織團結派餐(Meals For Unity)與紐約中華公所再次攜手合作，於15日中午12時在曼哈頓華埠紐約中華公所大樓前，派發250份免費午餐給社區長者，並準備文藝演出，讓長者能夠在享受美味午餐的同時，也放鬆身心。

團結派餐是由一群熱心服務、關懷長者的亞裔青年義工在2021年5月創立，過去兩年中不斷與中華公所合作，派發免費餐點及防疫物資給社區長者，成為華埠社區居民心中，熱心服務、關懷備至的非營利組織典範。

團結派餐創辦人Brian Pham回憶，自己在疫情中看到菲律賓婦女被襲擊的視頻後，便受到衝擊，想為亞裔社區最脆弱、最受尊敬的群體做點什麼。想到自己最拿手的事情是做飯，便決定先為長者們做了100份餐。

為了實現這個理想，他號召親朋好友募捐500元，幫助他準備食材，沒想到一個小時內，就收到了4000多元的善款，這更加堅定了他為華裔長者供餐的決心。

現場負責派發午餐並提供普通話、廣東話翻譯的鄭君翔(Priscilla Cheng)表示， 當日共有250份免費午餐，熱情的群眾早早便在中華公所門口排起長隊，派餐後該組織也在中華公所舉行文藝演出，帶來太極、舞蹈、古典樂曲演奏等節目。更多關於團結派餐相關資料，可至官網查詢www.mealsforunity.org。

華裔長者們帶來文藝演出，藉此機會表達對華埠社區生活的熱情。(取自團結派餐Inst...
華裔長者們帶來文藝演出，藉此機會表達對華埠社區生活的熱情。(取自團結派餐Instagram)
當日共準備250份免費午餐，吸引到華埠民眾大排長龍。(記者張心／攝影)
當日共準備250份免費午餐，吸引到華埠民眾大排長龍。(記者張心／攝影)

華埠 亞裔 疫情

上一則

砸窗42歲華男 動機仍待查

下一則

布碌崙68分局 迎首位女局長

延伸閱讀

「追夢 請記得回饋亞裔社區」18優秀華生獲頒獎學金

「追夢 請記得回饋亞裔社區」18優秀華生獲頒獎學金
外交機關、僑界動員 鄭姓父子住所有著落

外交機關、僑界動員 鄭姓父子住所有著落
車禍人生變調… 台灣父子遭遇牽動華人心 金山僑界伸援

車禍人生變調… 台灣父子遭遇牽動華人心 金山僑界伸援
2消防員貨輪火災殉職 家屬獲慈善組織財務支援

2消防員貨輪火災殉職 家屬獲慈善組織財務支援

熱門新聞

法拉盛多家快遞店在最近關閉，顧客花錢寄件包裹卻下落不明。(記者鄭怡嫣／攝影)

紐約法拉盛數家華人快遞店突關門 客人包裹下落不明

2023-07-14 07:53
市議員馬泰聯合資方代表與工會成員共同宣布，怡東商場新建酒樓未來將優先雇用社區內早先失業的酒樓老員工。(記者許君達／攝影)

曼哈頓怡東商城將新開大酒樓 優先招聘因疫情失業華人員工

2023-07-10 07:16
位於紐約皇后區接近法拉盛的一間藥房，涉嫌向白卡持有者支付現金回扣，業主及經理二人被控醫療欺詐等罪。(擷自Google Maps)

現金回扣誘白卡者拿高價藥 紐約1藥房涉騙醫保300萬元

2023-07-11 14:14
歹徒使用蠻力掰開信箱。(視頻截圖)

布魯克林華男徒手掰信箱偷信 華人屢遭殃叫苦

2023-07-08 14:49
陳偉儀接獲自稱市警詐騙電話，核實後發現就連官方號碼也遭冒用。(本報檔案照)

騙徒冒用紐約市警電話 遭華女識破

2023-07-14 07:09
法拉盛華人甜品店連續遭到破壞。(李啟基提供)

潑紅漆、砸玻璃…法拉盛華人甜品店連遭破壞

2023-07-12 07:11

超人氣

更多 >
中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發
秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊

秦剛已消失20天 疑與雙面女間諜傳緋聞被問訊
姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林

姚明1家7口出遊惹「高度」關注 網友：如置身巨人森林
連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符

連環殺人案破案關鍵 發現他吃剩披薩DNA與死者身上相符
身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴

身家1150億 巴菲特妻子卻嫌一杯咖啡4元太貴