團結派餐攜中華公所發放午餐 排長龍

團結派餐與中華公所15日派發250份免費午餐給社區長者。(記者張心╱攝影)

非營利組織團結派餐(Meals For Unity)與紐約中華公所再次攜手合作，於15日中午12時在曼哈頓華埠 紐約中華公所大樓前，派發250份免費午餐給社區長者，並準備文藝演出，讓長者能夠在享受美味午餐的同時，也放鬆身心。

團結派餐是由一群熱心服務、關懷長者的亞裔 青年義工在2021年5月創立，過去兩年中不斷與中華公所合作，派發免費餐點及防疫物資給社區長者，成為華埠社區居民心中，熱心服務、關懷備至的非營利組織典範。

團結派餐創辦人Brian Pham回憶，自己在疫情 中看到菲律賓婦女被襲擊的視頻後，便受到衝擊，想為亞裔社區最脆弱、最受尊敬的群體做點什麼。想到自己最拿手的事情是做飯，便決定先為長者們做了100份餐。

為了實現這個理想，他號召親朋好友募捐500元，幫助他準備食材，沒想到一個小時內，就收到了4000多元的善款，這更加堅定了他為華裔長者供餐的決心。